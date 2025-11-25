Украина соглашается на мирный план США за исключением некоторых деталей

Украинская делегация в Женеве. Фото иллюстративное: Reuters

Украина согласилась на предложенное мирное соглашение, оставив несогласованными лишь несколько мелких элементов, о чем американские и украинские чиновники сообщили на фоне активных дипломатических контактов. Переговоры продолжаются с участием США, Украины и России, а часть ключевых условий мирного плана уже согласована сторонами.

Об этом сообщили CBS News во вторник, 25 ноября.

Американский чиновник в комментарии CBS News заявил, что правительство Украины согласилось на мирное соглашение, которое разрабатывалось при посредничестве администрации Трампа для прекращения почти четырехлетнего российского наступления. Чиновник отметил, что общее решение по предложению уже достигнуто. Ряд технических пунктов требует дополнительной проработки вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет посетить Вашингтон до конца ноября, где потенциально могут принять финальный текст договоренности.

"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение", — сказал американский чиновник CBS News.

Новость появилась на фоне визита министра армии США Дэна Дрисколла в Абу-Даби, где он проводил встречи с российскими представителями. Россия не предоставила немедленной реакции на договоренности, достигнутые в Абу-Даби, и никаких деталей относительно содержания обновленного предложения не озвучили ни американские, ни украинские чиновники.

"Мне нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ", — заявил российским государственным СМИ Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Умеров во вторник отметил, что во время продолжающихся в столице ОАЭ переговоров Украина согласилась на "основные условия" мирной инициативы, в которых участвуют американские, украинские и российские представители, хотя и не все вместе одновременно. Дональд Трамп сегодня вечером должен отправиться в Мар-а-Лаго, свой курорт во Флориде, где он будет оставаться до воскресенья.

Украина согласилась сократить численность войска до 800 тысяч человек

Как сообщило изданию The Financial Time несколько украинских чиновников, приближенных к президенту Владимиру Зеленскому, Киев дал согласие на такой параметр в рамках переговоров. В то же время вопрос территорий и гарантий безопасности оставили для обсуждения Зеленского и Трампа, которые должны согласовать эти пункты во время предстоящей встречи. Известно, что первоначальный план Трампа предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч военнослужащих.

Следует напомнить, что Умеров сообщил, что в ноябре планируется визит Владимира Зеленского в США, где он должен завершить финальные этапы переговоров по мирному плану и выйти на окончательные договоренности с Дональдом Трампом.

Напомним также, что Владимир Зеленский во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом согласовал ключевые позиции по мирному плану.

Ранее мы также информировали, что Эммануэль Макрон заявил о планах развертывания в Украине "сил сдерживания" после подписания мирного плана США.