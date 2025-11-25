Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина соглашается на мирный договор, но есть нюансы — СМИ

Украина соглашается на мирный договор, но есть нюансы — СМИ

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:18
обновлено: 17:03
Украина соглашается на мирный план США за исключением некоторых деталей
Украинская делегация в Женеве. Фото иллюстративное: Reuters

Украина согласилась на предложенное мирное соглашение, оставив несогласованными лишь несколько мелких элементов, о чем американские и украинские чиновники сообщили на фоне активных дипломатических контактов. Переговоры продолжаются с участием США, Украины и России, а часть ключевых условий мирного плана уже согласована сторонами.

Об этом сообщили CBS News во вторник, 25 ноября.

Реклама
Читайте также:

Украина и США согласовывают параметры мирного соглашения

Американский чиновник в комментарии CBS News заявил, что правительство Украины согласилось на мирное соглашение, которое разрабатывалось при посредничестве администрации Трампа для прекращения почти четырехлетнего российского наступления. Чиновник отметил, что общее решение по предложению уже достигнуто. Ряд технических пунктов требует дополнительной проработки вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет посетить Вашингтон до конца ноября, где потенциально могут принять финальный текст договоренности.

"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение", — сказал американский чиновник CBS News.

Новость появилась на фоне визита министра армии США Дэна Дрисколла в Абу-Даби, где он проводил встречи с российскими представителями. Россия не предоставила немедленной реакции на договоренности, достигнутые в Абу-Даби, и никаких деталей относительно содержания обновленного предложения не озвучили ни американские, ни украинские чиновники.

"Мне нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ", — заявил российским государственным СМИ Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Умеров во вторник отметил, что во время продолжающихся в столице ОАЭ переговоров Украина согласилась на "основные условия" мирной инициативы, в которых участвуют американские, украинские и российские представители, хотя и не все вместе одновременно. Дональд Трамп сегодня вечером должен отправиться в Мар-а-Лаго, свой курорт во Флориде, где он будет оставаться до воскресенья.

Украина согласилась сократить численность войска до 800 тысяч человек

Как сообщило изданию The Financial Time несколько украинских чиновников, приближенных к президенту Владимиру Зеленскому, Киев дал согласие на такой параметр в рамках переговоров. В то же время вопрос территорий и гарантий безопасности оставили для обсуждения Зеленского и Трампа, которые должны согласовать эти пункты во время предстоящей встречи. Известно, что первоначальный план Трампа предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч военнослужащих.

Следует напомнить, что Умеров сообщил, что в ноябре планируется визит Владимира Зеленского в США, где он должен завершить финальные этапы переговоров по мирному плану и выйти на окончательные договоренности с Дональдом Трампом.

Напомним также, что Владимир Зеленский во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом согласовал ключевые позиции по мирному плану.

Ранее мы также информировали, что Эммануэль Макрон заявил о планах развертывания в Украине "сил сдерживания" после подписания мирного плана США.

США Украина мирный план Рустем Умеров мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации