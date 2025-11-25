Видео
Україна
Видео

Зеленский и Стубб скоординировали позиции по миру в Украине

Зеленский и Стубб скоординировали позиции по миру в Украине

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 14:20
обновлено: 14:51
Зеленский провел разговор со Стуббом относительно мирного плана
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры детально согласовали позиции относительно мирных инициатив и будущих шагов, направленных на завершение войны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram во вторник, 25 ноября.

Читайте также:

Зеленский провел разговор со Стуббом

Украинский лидер отметил, что их разговор с финским коллегой показал, что Украина и Европа разделяют единое видение безопасности.

По его словам, сейчас совместная работа партнеров демонстрирует результативность в направлении формирования условий для прекращения российской агрессии и установления справедливого мира. Президент также отметил важную роль США в поддержке этих процессов.

"Есть общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только при участии Европы. Именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям. Ценим конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны", — написал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также обсудил позиции по миру с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и анонсировал встречу Коалиции желающих.

А также президент Украины оценил новый мирный план по результатам переговоров в Женеве.

Владимир Зеленский Украина Финляндия мирный план Александр Стубб
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
