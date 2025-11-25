Відео
Головна Новини дня Зеленський та Стубб скоординували позиції щодо миру в Україні

Зеленський та Стубб скоординували позиції щодо миру в Україні

Дата публікації: 25 листопада 2025 14:20
Оновлено: 14:47
Зеленський провів розмову зі Стуббом щодо мирного плану
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони детально узгодили позиції щодо мирних ініціатив і майбутніх кроків, спрямованих на завершення війни. Глава держави наголосив, що Україна та Європа поділяють єдине бачення безпеки.

"Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи. Саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям. Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни", — написав Зеленський.

Новина доповнюється...

 

Володимир Зеленський Александр Стубб
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
