Зеленський провів розмову зі Стуббом щодо мирного плану

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони детально узгодили позиції щодо мирних ініціатив і майбутніх кроків, спрямованих на завершення війни. Глава держави наголосив, що Україна та Європа поділяють єдине бачення безпеки.

"Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи. Саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям. Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни", — написав Зеленський.

