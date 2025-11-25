Україна погоджується на мирний план США за виключенням деяких деталей

Українська делегація в Женеві. Фото ілюстративне: Reuters

Україна погодилася на запропоновану мирну угоду, залишивши неузгодженими лише кілька дрібних елементів, про що американські та українські посадовці повідомили на тлі активних дипломатичних контактів. Перемовини тривають за участю США, України та Росії, а частина ключових умов мирного плану уже погоджена сторонами.

Про це повідомили CBS News у вівторок, 25 листопада.

Україна та США узгоджують параметри мирної угоди

Американський посадовець у коментарі CBS News заявив, що уряд України погодився на мирну угоду, яку розробляли за посередництва адміністрації Трампа для припинення майже чотирирічного російського наступу. Чиновник зазначив, що спільне рішення щодо пропозиції вже досягнуте. Низка технічних пунктів потребує додаткового опрацювання разом із секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Він висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський зможе відвідати Вашингтон до кінця листопада, де потенційно можуть ухвалити фінальний текст домовленості.

"Українці погодилися на мирну угоду. Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду", — сказав американський чиновник CBS News.

Новина з’явилася на тлі візиту міністра армії США Дена Дрісколла до Абу-Дабі, де він проводив зустрічі з російськими представниками. Росія не надала негайної реакції на домовленості, досягнуті в Абу-Дабі, і жодних деталей щодо змісту оновленої пропозиції не озвучили ні американські, ні українські посадовці.

"Мені нічого сказати. Ми стежимо за повідомленнями ЗМІ", – заявив російським державним ЗМІ Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна.

Умеров у вівторок зазначив, що під час триваючих у столиці ОАЕ переговорів Україна погодилася на "основні умови" мирної ініціативи, у яких беруть участь американські, українські та російські представники, хоча і не всі разом одночасно. Дональд Трамп сьогодні ввечері має вирушити до Мар-а-Лаго, свого курорту у Флориді, де він залишатиметься до неділі.

Україна погодилася скоротити чисельність війська до 800 тисяч осіб

Як повідомило виданню The Financial Time кілька українських чиновників, наближених до президента Володимира Зеленського, Київ дав згоду на такий параметр у межах перемовин. Водночас питання територій та гарантій безпеки залишили для обговорення Зеленського та Трампа, які мають узгодити ці пункти під час майбутньої зустрічі. Відомо, що початковий план Трампа передбачав скорочення чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військовослужбовців.

Слід нагадати, що Умєров повідомив, що в листопаді планується візит Володимира Зеленського до США, де він має завершити фінальні етапи перемовин щодо мирного плану і вийти на остаточні домовленості з Дональдом Трампом.

Нагадаємо також, що Володимир Зеленський під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом узгодив ключові позиції щодо мирного плану.

Раніше ми також інформували, що Еммануель Макрон заявив про плани розгортання в Україні "сил стримування" після підписання мирного плану США.