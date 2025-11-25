Мирний план США — який наступний крок після підписання угоди

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Christian Mang

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після підписання мирного плану США в Україні планують розгорнути "сили стримування". Вони будуть поза лінією фронту, зокрема в Києві та Одесі.

Про це Еммануель Макрон повідомив, спілкуючись з журналістами, передає RTL.

Реклама

Читайте також:

Що буде після підписання мирного плану

Макрон розповів, що до "сил стримування" в Україні можуть увійти британські, французькі, турецькі та інші військові. Вони працюватимуть за моделлю місій на східному фланзі НАТО. За словами французького лідера, вже майже 20 країн готові долучитися до такої коаліції.

"Це буде інший випадок, бо це не НАТО, а міжурядова коаліція, але вже 20 країн заявили, що готові діяти активно, чи в повітрі, чи на землі, чи на морі. Наприклад, щоб розвіяти міфи і бути технічним, ми створимо повітряні сили запевнення. Вони не обов'язково базуватимуться в Україні. Вони можуть базуватися в сусідніх країнах, що й планується, але з операціями у співпраці з українськими ВПС для захисту повітряного простору", — пояснив президент Франції.

Він наголосив, що власна та сильна армія без будь-яких обмежень є головним елементом безпеки для України після завершення війни. За його словами, Росія й раніше намагалася нав'язати Україні ліміт військових, як це було під час переговорів у Стамбулі 2022 року.

"Тут не можна ставити обмежень. Тож, перша гарантія безпеки для українців і для нас — це міцна армія. І що ж ми робимо? Ми керуємо її підготовкою, оснащенням, здатністю розгортатися протягом наступних місяців і років", — підсумував Макрон.

Нагадаємо, раніше Рустем Умєров заявив, що Україна та США досягли розуміння у Женеві. Тепер Київ сподівається на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

Водночас Зеленський зазначив, що зараз Україна перебуває у критичному моменті щодо узгодження мирного плану.