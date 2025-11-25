Видео
Україна

Армия
Главная Новости дня Макрон назвал следующий шаг после подписания мирного плана

Макрон назвал следующий шаг после подписания мирного плана

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 13:44
обновлено: 13:52
Мирный план США — какой следующий шаг после подписания соглашения
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Christian Mang

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после подписания мирного плана США в Украине планируют развернуть "силы сдерживания". Они будут вне линии фронта, в частности в Киеве и Одессе.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил, общаясь с журналистами, передает RTL.

Читайте также:

Что будет после подписания мирного плана

Макрон рассказал, что в "силы сдерживания" в Украине могут войти британские, французские, турецкие и другие военные. Они будут работать по модели миссий на восточном фланге НАТО. По словам французского лидера, уже почти 20 стран готовы присоединиться к такой коалиции.

"Это будет другой случай, потому что это не НАТО, а межправительственная коалиция, но уже 20 стран заявили, что готовы действовать активно, или в воздухе, или на земле, или на море. Например, чтобы развеять мифы и быть техническим, мы создадим воздушные силы заверения. Они не обязательно будут базироваться в Украине. Они могут базироваться в соседних странах, что и планируется, но с операциями в сотрудничестве с украинскими ВВС для защиты воздушного пространства", — пояснил президент Франции.

Он подчеркнул, что собственная и сильная армия без каких-либо ограничений является главным элементом безопасности для Украины после завершения войны. По его словам, Россия и раньше пыталась навязать Украине лимит военных, как это было во время переговоров в Стамбуле 2022 года.

"Здесь нельзя ставить ограничений. Поэтому, первая гарантия безопасности для украинцев и для нас — это крепкая армия. И что же мы делаем? Мы управляем ее подготовкой, оснащением, способностью разворачиваться в течение следующих месяцев и лет", — подытожил Макрон.

Напомним, ранее Рустем Умеров заявил, что Украина и США достигли понимания в Женеве. Теперь Киев надеется на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

В то же время Зеленский отметил, что сейчас Украина находится в критическом моменте по согласованию мирного плана.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
