Зеленський прагне термінової зустрічі з Трампом для погодження мирного плану

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прагне якнайшвидше зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом, щоб остаточно узгодити спільну угоду між Україною та США щодо умов припинення війни. Як свідчать заяви українських і американських посадовців, більшість положень оновленого мирного плану вже набули попереднього погодження, тоді як частину ключових питань сторони залишили для особистого діалогу лідерів.

