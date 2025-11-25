Зеленський прагне термінової зустрічі з Трампом для погодження мирного плану

Зеленський зустрінеться з Трампом щоб узгодити мирний план
Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:02
Оновлено: 19:16
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Reuters
Президент України Володимир Зеленський прагне якнайшвидше зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом, щоб остаточно узгодити спільну угоду між Україною та США щодо умов припинення війни. Як свідчать заяви українських і американських посадовців, більшість положень оновленого мирного плану вже набули попереднього погодження, тоді як частину ключових питань сторони залишили для особистого діалогу лідерів.
Новина доповнюється ...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама