Трамп натякнув, що мирний план майже узгоджений

Мирна угода між Україною та РФ майже готова — Трамп
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:48
Оновлено: 20:04
термінова
Президент США Дональд Трамп заявив, що процес узгодження мирної угоди щодо припинення війни між Україною та Росією перебуває на фінальній стадії, а сторони, за його словами, максимально наблизилися до компромісу. У Білому домі підкреслюють, що останні тижні стали вирішальними для просування мирного плану, який має покласти край масштабним бойовим втратам.
