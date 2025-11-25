Трамп натякнув, що мирний план майже узгоджений

термінова

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес узгодження мирної угоди щодо припинення війни між Україною та Росією перебуває на фінальній стадії, а сторони, за його словами, максимально наблизилися до компромісу. У Білому домі підкреслюють, що останні тижні стали вирішальними для просування мирного плану, який має покласти край масштабним бойовим втратам.

Новина доповнюється ...

