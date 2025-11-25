Зеленський звернувся до Коаліції охочих із важливим сигналом

термінова

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення до країн Коаліції охочих, у якому окреслив реальний стан війни та наголосив, що попри дипломатичні зусилля бойові дії та російські удари по містах тривають щодня. Він підкреслив, що Україна все ще потребує сталої оборонної та безпекової підтримки, а допомога партнерів залишається вирішальною для захисту людей та стійкості держави.

Новина доповнюється ...

