Головна Новини дня Тиск на РФ та гарантії для України — Макрон зробив заяву

Тиск на РФ та гарантії для України — Макрон зробив заяву

Дата публікації: 25 листопада 2025 22:10
Оновлено: 22:10
Макрон оголосив про нову робочу групу та тиск на Росію
Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Лідер Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі Коаліції охочих зробив заяви щодо тиску на Росію та гарантій безпеки для України. Зокрема, він анонсував створення робочої групи за підтримки Туреччини та Сполучених Штатів Америки.

Про це Емманюель Макрон сказав після зустрічі Коаліції охочих у вівторок, 25 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

"Ми вирішили вже завтра створити робочу групу, яку очолять Франція та Велика Британія, за тісної участі Туреччини, що відіграє ключову роль у морському вимірі, і вперше — за участю США", — розповів Макрон.

За його словами, наступні дні дадуть можливість точно визначити внесок кожної сторони та фіналізувати гарантії безпеки для України.

Тиск на Росію

Лідер Франції наголосив, що необхідно продовжувати мирні переговори. За його словами, США, Україна та Росія змогли на техніко-політичному рівні обговорити умови та просунутися у роботі над мирним планом.

"Це важливі речі. Усі ми підтримуємо намір розробити мирний план. Тож цю роботу потрібно продовжувати. І ми хочемо в тісній координації зі США просуватися вперед у напрямі моделі, яка буде прийнятною", — зауважив Макрон.

Він висловив підтримку та співчуття народу України. За його словами, РФ вкотре намагалася створити враження, ніби вона готова до миру, але в останні години знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру. Макрон каже, що реальність на місці є повною протилежністю заявлених намірів.

Він повідомив, що на зустрічі Коаліції охочих декілька учасників розповіли про свої прямі контакти з росіянами, зокрема з диктатором Володимиром Путіним.

"Сьогодні абсолютно очевидно, що Росія не має наміру погоджуватися на припинення вогню", — каже Макрон.

За словами лідера Франції, треба й надалі тиснути на РФ, аби змусити її сісти за стіл переговорів.

"Це — наші санкції, американські санкції, а також заходи проти так званого "тіньового флоту", — зазначив він.

Макрон додав, що потрібно й надалі підтримувати Україну.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський звернувся до Коаліції охочих. Він розповів про реальний стан війни та російські обстріли.

А президент США Дональд Трамп повідомив, що процес узгодження мирної угоди між Україною та Росією перебуває на фінальній стадії.

Франція війна Емманюель Макрон Україна Росія Коаліція охочих
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
