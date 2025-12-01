Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський і Перша леді прибули до Франції — що відомо

Зеленський і Перша леді прибули до Франції — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 10:50
Зеленський і Перша леді прибули до Франції на переговори з Макроном
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський разом із Першою леді прибув до Франції для проведення низки важливих дипломатичних подій і зустрічей. Протягом візиту він планує поспілкуватися з Еммануелем Макроном у форматі тет-а-тет та відвідати підприємства ключової французької авіакосмічної індустрії.

Про це повідомляє Le Figaro у понеділок, 1 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зустрічі та плани в межах візиту

Президент України Володимир Зеленський разом із Першою леді прибув до Франції, де запланована низка подій у політичній та гуманітарній площині. Головним елементом програми стане зустріч президента України з Еммануелем Макроном у форматі віч-на-віч, під час якої планують обговорити актуальні безпекові питання та двосторонню співпрацю. Окрім переговорів, Зеленський відвідає виробничі об’єкти французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation, що є важливим компонентом партнерства між країнами в оборонній сфері.

Французький президент прийме українського лідера в Парижі у понеділок, коли той перебуває під значним військовим та політичним тиском, водночас на тлі заяв Дональда Трампа про його оптимізм щодо можливого врегулювання ситуації у відносинах із Росією. Візит Зеленського до Франції також супроводжується культурними і гуманітарними акцентами, які підкреслюють широту співпраці двох держав у час війни.

Під час поїздки до Франції у понеділок, 1 грудня, президента супроводжує Перша леді Олена Зеленська, яка візьме участь у події, присвяченій ініціативі "Поверніть дітей". Цей проєкт перебуває під її патронатом і спрямований на повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Ініціатива вже дала змогу повернути майже дві тисячі українських дітей, яких відірвали від їхніх родин. Саме цей злочин став однією з причин видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна.

Нагадаємо, що про візит Зеленського до Парижа повідомив Єлисейський палац, підкресливши, що це вже друга його поїздка до Франції за два тижні та що приймати його особисто буде Макрон.

Раніше ми також інформували, що після зустрічі Коаліції охочих Макрон озвучив нові плани щодо посилення тиску на Росію й створення робочої групи за підтримки Туреччини та США.

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон Олена Зеленська Париж
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації