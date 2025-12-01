Зеленський і Перша леді прибули до Франції на переговори з Макроном

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський разом із Першою леді прибув до Франції для проведення низки важливих дипломатичних подій і зустрічей. Протягом візиту він планує поспілкуватися з Еммануелем Макроном у форматі тет-а-тет та відвідати підприємства ключової французької авіакосмічної індустрії.

Про це повідомляє Le Figaro у понеділок, 1 грудня.

Зустрічі та плани в межах візиту

Президент України Володимир Зеленський разом із Першою леді прибув до Франції, де запланована низка подій у політичній та гуманітарній площині. Головним елементом програми стане зустріч президента України з Еммануелем Макроном у форматі віч-на-віч, під час якої планують обговорити актуальні безпекові питання та двосторонню співпрацю. Окрім переговорів, Зеленський відвідає виробничі об’єкти французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation, що є важливим компонентом партнерства між країнами в оборонній сфері.

Французький президент прийме українського лідера в Парижі у понеділок, коли той перебуває під значним військовим та політичним тиском, водночас на тлі заяв Дональда Трампа про його оптимізм щодо можливого врегулювання ситуації у відносинах із Росією. Візит Зеленського до Франції також супроводжується культурними і гуманітарними акцентами, які підкреслюють широту співпраці двох держав у час війни.

Під час поїздки до Франції у понеділок, 1 грудня, президента супроводжує Перша леді Олена Зеленська, яка візьме участь у події, присвяченій ініціативі "Поверніть дітей". Цей проєкт перебуває під її патронатом і спрямований на повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Ініціатива вже дала змогу повернути майже дві тисячі українських дітей, яких відірвали від їхніх родин. Саме цей злочин став однією з причин видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна.

Нагадаємо, що про візит Зеленського до Парижа повідомив Єлисейський палац, підкресливши, що це вже друга його поїздка до Франції за два тижні та що приймати його особисто буде Макрон.

Раніше ми також інформували, що після зустрічі Коаліції охочих Макрон озвучив нові плани щодо посилення тиску на Росію й створення робочої групи за підтримки Туреччини та США.