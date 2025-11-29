Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський і Макрон зустрінуться в Парижі — що обговорюватимуть

Зеленський і Макрон зустрінуться в Парижі — що обговорюватимуть

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 23:35
Зустріч Макрона та Зеленського — на яку тему будуть йти переговори
Президенти Макрон та Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 грудня, прибуде до Парижа, де його прийме французький колега Еммануель Макрон. Це вже другий візит українського лідера до Франції за останні два тижні.

Про зустріч повідомив Єлисейський палац, передає BFMTV.

Реклама
Читайте також:

Тема — "справедливий і міцний мир"

Згідно із заявою Макрона, глави двох держав мають намір зосередити свою увагу на пошуку шляхів завершення війни та забезпечення майбутньої безпеки України. Очікується, що лідери "обміняються думками щодо умов для справедливого та міцного миру, відповідно до Женевських переговорів та американського плану, а також проведуть тісні консультації з нашими європейськими партнерами".

Крім того, Макрон та Зеленський "підіб’ють підсумки роботи, проведеної щодо гарантій безпеки в рамках Коаліції охочих". Ця Коаліція, до якої входить і Франція, об’єднує понад 30 країн, переважно європейських, які готові надати Києву "гарантії безпеки" у разі досягнення угоди про припинення вогню або мирної угоди з Москвою.

Нагадаємо, декілька днів тому президент Франції заявив про можливе відправлення стабілізаційних сил до Одеси. Іноземні війська можуть включати морську і сухопутну компоненти. 

Також ми писали про те, що Макрон назвав наступний крок для підписання мирного плану.

Володимир Зеленський переговори Емманюель Макрон війна в Україні мирний план
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації