Зустріч Макрона та Зеленського — на яку тему будуть йти переговори

Президенти Макрон та Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 грудня, прибуде до Парижа, де його прийме французький колега Еммануель Макрон. Це вже другий візит українського лідера до Франції за останні два тижні.

Про зустріч повідомив Єлисейський палац, передає BFMTV.

Реклама

Читайте також:

Тема — "справедливий і міцний мир"

Згідно із заявою Макрона, глави двох держав мають намір зосередити свою увагу на пошуку шляхів завершення війни та забезпечення майбутньої безпеки України. Очікується, що лідери "обміняються думками щодо умов для справедливого та міцного миру, відповідно до Женевських переговорів та американського плану, а також проведуть тісні консультації з нашими європейськими партнерами".

Крім того, Макрон та Зеленський "підіб’ють підсумки роботи, проведеної щодо гарантій безпеки в рамках Коаліції охочих". Ця Коаліція, до якої входить і Франція, об’єднує понад 30 країн, переважно європейських, які готові надати Києву "гарантії безпеки" у разі досягнення угоди про припинення вогню або мирної угоди з Москвою.

Нагадаємо, декілька днів тому президент Франції заявив про можливе відправлення стабілізаційних сил до Одеси. Іноземні війська можуть включати морську і сухопутну компоненти.

Також ми писали про те, що Макрон назвав наступний крок для підписання мирного плану.