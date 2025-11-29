Встреча Макрона и Зеленского — на какую тему будут идти переговоры

Президенты Макрон и Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 декабря, прибудет в Париж, где его примет французский коллега Эммануэль Макрон. Это уже второй визит украинского лидера во Францию за последние две недели.

О встрече сообщил Елисейский дворец, передает BFMTV.

Тема — "справедливый и прочный мир"

Согласно заявлению Макрона, главы двух государств намерены сосредоточить свое внимание на поиске путей завершения войны и обеспечения будущей безопасности Украины. Ожидается, что лидеры "обменяются мнениями относительно условий для справедливого и прочного мира, в соответствии с Женевскими переговорами и американским планом, а также проведут тесные консультации с нашими европейскими партнерами".

Кроме того, Макрон и Зеленский "подведут итоги работы, проведенной по гарантиям безопасности в рамках Коалиции желающих". Эта Коалиция, в которую входит и Франция, объединяет более 30 стран, преимущественно европейских, которые готовы предоставить Киеву "гарантии безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня или мирного соглашения с Москвой.

Напомним, несколько дней назад президент Франции заявил о возможной отправке стабилизационных сил в Одессу. Иностранные войска могут включать морскую и сухопутную компоненты.

Также мы писали о том, что Макрон назвал следующий шаг для подписания мирного плана.