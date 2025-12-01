Результат переговоров в США — Зеленский провел разговор с Макроном, Стармером, Умеровым и Виткоффом

Зеленский и Макрон провели беседу с Умеровым и Уиткоффом
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером провел разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом о результатах переговоров во Флориде. По словам главы государства, бриф был содержательным и важным, ведь касался ключевых вопросов безопасности и дальнейшей координации между союзниками.
Лидеры договорились обсудить часть деталей во время личных встреч, а команды уже работают над согласованием графиков для следующих контактов.
