Главная Новости дня Зеленский и Макрон провели беседу с Умеровым и Уиткоффом

Зеленский и Макрон провели беседу с Умеровым и Уиткоффом

Дата публикации 1 декабря 2025 16:26
Результат переговоров в США — Зеленский провел разговор с Макроном, Стармером, Умеровым и Виткоффом
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером провел разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом о результатах переговоров во Флориде. По словам главы государства, бриф был содержательным и важным, ведь касался ключевых вопросов безопасности и дальнейшей координации между союзниками.

Лидеры договорились обсудить часть деталей во время личных встреч, а команды уже работают над согласованием графиков для следующих контактов.

