Результат переговорів у США — Зеленський провів розмову із Макроном, Стармером, Умєровим та Віткоффом

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провів розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим і спецпредставником США Стівом Віткоффом. Вони обговорили результат переговорів у Флориді.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 1 грудня.

Зеленський провів розмову з Макроном, Стармером, Умєровим та Віткоффом

За словами президента, зустріч стала важливою для узгодження спільних підходів союзників. Усі сторони домовилися про продовження глибокої координації та підготовку до наступних етапів перемовин.

"Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", — наголосив президент.

Зазначимо, що Володимир Зеленський разом із першою леді зараз перебувають з офіційним візитом у Франції. Під час зустрічі лідери багато уваги приділили обговоренню стратегії для переговорів щодо завершення війни.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів зі США, яка відбулися 30 листопада у Маямі, штат Флорида.