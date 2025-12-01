Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський і Макрон провели розмову з Умєровим і Віткоффом

Зеленський і Макрон провели розмову з Умєровим і Віткоффом

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 16:26
Результат переговорів у США — Зеленський провів розмову із Макроном, Стармером, Умєровим та Віткоффом
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провів розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим і спецпредставником США Стівом Віткоффом. Вони обговорили результат переговорів у Флориді.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 1 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський провів розмову з Макроном, Стармером, Умєровим та Віткоффом

За словами президента, зустріч стала важливою для узгодження спільних підходів союзників. Усі сторони домовилися про продовження глибокої координації та підготовку до наступних етапів перемовин.

"Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", — наголосив президент.

Зазначимо, що Володимир Зеленський разом із першою леді зараз перебувають з офіційним візитом у Франції. Під час зустрічі лідери багато уваги приділили обговоренню стратегії для переговорів щодо завершення війни.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів зі США, яка відбулися 30 листопада у Маямі, штат Флорида.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон Кір Стармер Рустем Умєров мирні переговори Стів Віткофф
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації