Зеленський відреагував на доповідь Умєрова — що заявив про переговори у США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь секретаря РНБО про результати нещодавньої зустрічі у Маямі, де обговорювався мирний план США. Глава держави наголосив на конструктивному характері розмови, що була спрямована на забезпечення суверенітету та національних інтересів України.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму офіційному Телеграм-каналі.

Подяка Трампу та його команді

Володимир Зеленський високо оцінив інтенсивність зусиль адміністрації США щодо пошуку шляхів завершення війни.

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни", — зазначив президент.

Таким чином, українська сторона підтвердила готовність продовжувати роботу над мирним планом США, попри наявні розбіжності з деяких ключових питань, про які раніше повідомляли ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що секретар РНБО Рустем Умєров після переговорів у США зв'язався з Володимиром Зеленським, щоб доповісти про результати переговорів. Він заявив, що безпека, суверенітет і надійний мир в Україні поділяються американською стороною.

Стало відомо і про оцінку переговорів збоку першого заступника очільника МЗС України Сергія Кислиці. Він здивував несподіваною реакцією на "сенсаційні" заголовки ЗМІ про результат зустрічі.