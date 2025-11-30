Зеленський відреагував на доповідь Умєрова — що заявив про переговори у США

Зеленський розповів про підсумки переговорів за доповіддю Умєрова
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь секретаря РНБО про результати нещодавньої зустрічі у Маямі, де обговорювався мирний план США. Глава держави наголосив на конструктивному характері розмови, що була спрямована на забезпечення суверенітету та національних інтересів України.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму офіційному Телеграм-каналі.
Подяка Трампу та його команді
Володимир Зеленський високо оцінив інтенсивність зусиль адміністрації США щодо пошуку шляхів завершення війни.
"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни", — зазначив президент.
Таким чином, українська сторона підтвердила готовність продовжувати роботу над мирним планом США, попри наявні розбіжності з деяких ключових питань, про які раніше повідомляли ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що секретар РНБО Рустем Умєров після переговорів у США зв'язався з Володимиром Зеленським, щоб доповісти про результати переговорів. Він заявив, що безпека, суверенітет і надійний мир в Україні поділяються американською стороною.
Стало відомо і про оцінку переговорів збоку першого заступника очільника МЗС України Сергія Кислиці. Він здивував несподіваною реакцією на "сенсаційні" заголовки ЗМІ про результат зустрічі.
