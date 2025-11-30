Переговори України і США — Сергій Кислиця прокоментував зустріч мемом з Усиком

Сергій Кислиця. Фото: Getty Images

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця оцінив початок переговорів української делегації у США. А також здивував несподіваною реакцією на "сенсаційні" заголовки ЗМІ про результат зустрічі.

Реакцією заступник міністра поділився в своєму X в неділю, 30 листопада.

Кислиця висловився про переговори у США

Учасник делегації перш за все відзначив успішний старт переговорів української команди у Сполучених Штатах. Він зазначив, що зустріч була "дуже цікавою і конструктивною", а атмосфера сприяла потенційно прогресивному результату.

"Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже цікава і поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Чудове керівництво з боку Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную ставлення Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення", — написав Кислиця.

Публікація Сергія Кислиці. Фото: скриншот з Х

Окремо Кислиця прокоментував заяви ЗМІ про "сенсаційний" результат першого етапу переговорів у Флориді. Заступник міністра відповів журналістам гучним мемом із боксером Олександром Усиком із фразою "Don`t push the horses", тобто "Не женіть коней".

"Одна річ спадає на думку, коли я переглядаю деякі "сенсаційні" повідомлення ЗМІ під час переговорів", — підписав відео Кислиця.

One thing that comes to mind when I scan through some “sensational” media reports while the negotiations are ongoing: “Dear Media 👇 pic.twitter.com/qVghCA2ecP — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) November 30, 2025

Зазначимо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що переговори у Маямі стосуються можливих термінів виборів в Україні та обміну територіями між Києвом і Москвою. За словами американського високопосадовця, сторони також обговорюють низку інших нерозв'язаних питань.

Також раніше стало відомо, що США та Україна намагаються погодити два ключові питання, які стосуються територій та гарантії безпеки.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо також висловився про переговори та зазначив про суттєвий прогрес.