США прагнуть погодити з Україною два важливі пункти

США хочуть погодити з Україною два ключові питання — ЗМІ
У неділю, 30 листопада, представники США під час зустрічі з української делегацією у Маямі прагнуть затвердити два ключових питання. Йдеться про території та гарантії безпеки.
Про це інформує видання Axios.
Україна та США можуть погодити два важливі питання
За інформацією Axios, 30 листопада Сполучені Штати Америки під час переговорів з українською делегацією у Маямі хочуть затвердити два ключових питання — щодо територій та гарантій безпеки.
Зазначається, що під час переговорів у Женеві минулої неділі Україна та США досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох: території та гарантії безпеки.
Американський посадовець на умовах анонімності сказав Axios, що Білий дім прагне усунути розбіжності з цих двох питань у неділю.
"Українці знають, чого ми від них очікуємо", — сказав чиновник.
Зазначимо, що українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим уже перебуває в Маямі для зустрічі, що відбудеться в приватному гольф-клубі Shell Bay Стіва Віткоффа.
Нагадаємо, що у неділю, 30 листопада, стартували переговори між представниками України та Америки.
Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі з українською делегацією вдалося досягнути прогресу.
