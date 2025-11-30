США прагнуть погодити з Україною два важливі пункти

Представники делегацій України та США під час перемовин у неділю, 30 листопада. Фото: Reuters

У неділю, 30 листопада, представники США під час зустрічі з української делегацією у Маямі прагнуть затвердити два ключових питання. Йдеться про території та гарантії безпеки.

Про це інформує видання Axios.

Реклама

Читайте також:

Україна та США можуть погодити два важливі питання

За інформацією Axios, 30 листопада Сполучені Штати Америки під час переговорів з українською делегацією у Маямі хочуть затвердити два ключових питання — щодо територій та гарантій безпеки.

Зазначається, що під час переговорів у Женеві минулої неділі Україна та США досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох: території та гарантії безпеки.

Американський посадовець на умовах анонімності сказав Axios, що Білий дім прагне усунути розбіжності з цих двох питань у неділю.

"Українці знають, чого ми від них очікуємо", — сказав чиновник.

Зазначимо, що українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим уже перебуває в Маямі для зустрічі, що відбудеться в приватному гольф-клубі Shell Bay Стіва Віткоффа.

Нагадаємо, що у неділю, 30 листопада, стартували переговори між представниками України та Америки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі з українською делегацією вдалося досягнути прогресу.