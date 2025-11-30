Відео
Головна Новини дня Рубіо заявив про значний прогрес у переговорах щодо миру

Рубіо заявив про значний прогрес у переговорах щодо миру

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:31
Рубіо заявив про прогрес у перемовинах щодо закінчення війни
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про значний прогрес у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни. За його словами, вдалося наблизитися до забезпечення незалежності України.

Про це інформують ЗМІ у неділю, 30 листопада.

Читайте також:

Рубіо про прогрес у перемовинах щодо миру в Україні

Сьогодні, 30 листопада, розпочалися перемовини між делегаціями України та США щодо закінчення повномасштабної війни.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі представників України та Америки вдалося досягти значного прогресу.

"Ми вже на половині шляху до забезпечення незалежності України. Сьогодні вдалося досягти значного прогресу", — сказав Рубіо.

Своєю чергою, секретар РНБО України Умєров додав, що зараз сторони обговорюють безпеку, процвітання та відбудову України.

Новина доповнюється...

США переговори війна в Україні мирний план мирні переговори Марко Рубіо
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
