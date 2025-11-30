Рубіо заявив про прогрес у перемовинах щодо закінчення війни

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про значний прогрес у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни. За його словами, вдалося наблизитися до забезпечення незалежності України.

Про це інформують ЗМІ у неділю, 30 листопада.

Рубіо про прогрес у перемовинах щодо миру в Україні

Сьогодні, 30 листопада, розпочалися перемовини між делегаціями України та США щодо закінчення повномасштабної війни.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі представників України та Америки вдалося досягти значного прогресу.

"Ми вже на половині шляху до забезпечення незалежності України. Сьогодні вдалося досягти значного прогресу", — сказав Рубіо.

Своєю чергою, секретар РНБО України Умєров додав, що зараз сторони обговорюють безпеку, процвітання та відбудову України.

Новина доповнюється...