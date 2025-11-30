Рубио заявил о прогрессе в переговорах по окончанию войны

Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по миру
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по окончанию полномасштабной войны. По его словам, удалось приблизиться к обеспечению независимости Украины.
Об этом информируют СМИ в воскресенье, 30 ноября.
Рубио о прогрессе в переговорах по миру в Украине
Сегодня, 30 ноября, начались переговоры между делегациями Украины и США об окончании полномасштабной войны.
Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что во время сегодняшней встречи представителей Украины и Америки удалось достичь значительного прогресса.
"Мы уже на половине пути к обеспечению независимости Украины. Сегодня удалось достичь значительного прогресса", — сказал Рубио.
В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что сейчас стороны обсуждают безопасность, процветание и восстановление Украины.
Напомним, что 29 ноября украинская делегация отправилась на переговоры в Соединенные Штаты Америки.
Стало известно, что делегацию на переговорах в США по миру возглавил Рустем Умеров.
