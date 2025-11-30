Видео
Главная Новости дня Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по миру

Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по миру

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 17:31
Рубио заявил о прогрессе в переговорах по окончанию войны
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по окончанию полномасштабной войны. По его словам, удалось приблизиться к обеспечению независимости Украины.

Об этом информируют СМИ в воскресенье, 30 ноября.

Читайте также:

Рубио о прогрессе в переговорах по миру в Украине

Сегодня, 30 ноября, начались переговоры между делегациями Украины и США об окончании полномасштабной войны.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что во время сегодняшней встречи представителей Украины и Америки удалось достичь значительного прогресса.

"Мы уже на половине пути к обеспечению независимости Украины. Сегодня удалось достичь значительного прогресса", — сказал Рубио.

В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что сейчас стороны обсуждают безопасность, процветание и восстановление Украины.

Напомним, что 29 ноября украинская делегация отправилась на переговоры в Соединенные Штаты Америки.

Стало известно, что делегацию на переговорах в США по миру возглавил Рустем Умеров.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
