Рубио заявил о прогрессе в переговорах по окончанию войны

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах по окончанию полномасштабной войны. По его словам, удалось приблизиться к обеспечению независимости Украины.

Об этом информируют СМИ в воскресенье, 30 ноября.

Рубио о прогрессе в переговорах по миру в Украине

Сегодня, 30 ноября, начались переговоры между делегациями Украины и США об окончании полномасштабной войны.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что во время сегодняшней встречи представителей Украины и Америки удалось достичь значительного прогресса.

"Мы уже на половине пути к обеспечению независимости Украины. Сегодня удалось достичь значительного прогресса", — сказал Рубио.

В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что сейчас стороны обсуждают безопасность, процветание и восстановление Украины.

Напомним, что 29 ноября украинская делегация отправилась на переговоры в Соединенные Штаты Америки.

Стало известно, что делегацию на переговорах в США по миру возглавил Рустем Умеров.