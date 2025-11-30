Видео
В США начались переговоры по миру в Украине

В США начались переговоры по миру в Украине

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 15:47
В США начались переговоры по окончанию войны в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Фото: Getty Images

В воскресенье, 30 ноября, начались переговоры между делегациями Украины и США об окончании полномасштабной войны. Речь будет идти о шагах для достижения справедливого и устойчивого мира.

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в Telegram.



"В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной относительно шагов для достижения достойного мира", — сообщил Умеров.

Кроме того, он добавил, что находится на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности", — подчеркнул секретарь СНБО.

Также Умеров отметил, что делегация будет докладывать президенту Украины по итогам сегодняшних встреч.





Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
