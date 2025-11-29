Украинская делегация направляется на переговоры в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

В субботу, 29 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Соединенные Штаты Америки. Возглавил делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Украинская делегация направляется в США на переговоры

"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты", — проинформировал президент.

Кроме того, он добавил, что сегодня был доклад Умерова, и задача четкая — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны.

Зеленский отметил, что Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой. И рассчитывает, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.

"Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира. Слава Украине!" — резюмировал украинский лидер.

