Украинская делегация отправилась на переговоры в США

Украинская делегация отправилась на переговоры в США

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 12:58
Украинская делегация направляется на переговоры в США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

В субботу, 29 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Соединенные Штаты Америки. Возглавил делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Читайте также:

Украинская делегация направляется в США на переговоры

"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты", — проинформировал президент.

Кроме того, он добавил, что сегодня был доклад Умерова, и задача четкая — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны.

Зеленский отметил, что Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой. И рассчитывает, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.

"Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира. Слава Украине!" — резюмировал украинский лидер.

Напомним, что начальника ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка назвали лучшими среди возможных переговорщиков от Украины.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с США — он рассказал, кто примет участие.

Владимир Зеленский США война в Украине мирный план Рустем Умеров мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
