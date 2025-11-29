Буданова и Малюка считают лучшими переговорщиками от Украины

Буданова с Малюком назвали возможными переговорщиками от Украины
Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилла Буданова и главу Службы безопасности (СБУ) Василия Малюка назвали лучшими среди возможных переговорщиков от Украины. Речь идет в контексте будущих мирных переговоров.
Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош на собственной странице в Facebook.
Буданова и Малюка считают лучшими переговорщиками
"Считаю, что лучшими переговорщиками от Украины могут быть генерал-лейтенант Василий Малюк и генерал-лейтенант Кирилл Буданов", — написал Ярош.
В то же время он добавил, что эти двое боевых генералов неоднократно доказывали свою способность действовать в интересах национальной безопасности государства.
Отметим, что и Буданов, и Малюк пользуются безоговорочным авторитетом и доверием среди украинцев, которое неоднократно оправдывали своим боевым опытом и способностью принимать трудные решения в самых сложных ситуациях.
