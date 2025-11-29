Видео
Буданова с Малюком назвали возможными переговорщиками от Украины

Дата публикации 29 ноября 2025 12:22
Буданова и Малюка считают лучшими переговорщиками от Украины
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Коллаж: Новини.LIVE

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилла Буданова и главу Службы безопасности (СБУ) Василия Малюка назвали лучшими среди возможных переговорщиков от Украины. Речь идет в контексте будущих мирных переговоров.

Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош на собственной странице в Facebook.

Буданова и Малюка считают лучшими переговорщиками

"Считаю, что лучшими переговорщиками от Украины могут быть генерал-лейтенант Василий Малюк и генерал-лейтенант Кирилл Буданов", — написал Ярош.

В то же время он добавил, что эти двое боевых генералов неоднократно доказывали свою способность действовать в интересах национальной безопасности государства.

Отметим, что и Буданов, и Малюк пользуются безоговорочным авторитетом и доверием среди украинцев, которое неоднократно оправдывали своим боевым опытом и способностью принимать трудные решения в самых сложных ситуациях.

Буданов і Малюк найкращі переговорники від України
Скриншот сообщения Дмитрия Яроша/Facebook

Напомним, что недавно волонтер Тарас Чмут объяснил, почему Кирилл Буданов почти не вызывает споров среди украинцев.

Ранее эксперт ответил, почему Буданова назначили главой украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
