Буданова та Малюка вважають найкращими переговорниками від України

Начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирила Буданова та голову Служби безпеки (СБУ) Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників від України. Йдеться у контексті майбутніх мирних переговорів.

Таку думку висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош на власній сторінці у Facebook.

Буданова й Малюка вважають найкращими перемовниками

"Вважаю, що найкращими перемовниками від України можуть бути генерал-лейтенант Василь Малюк та генерал-лейтенант Кирило Буданов", — написав Ярош.

Водночас він додав, що ці двоє бойових генералів неодноразово доводили свою здатність діяти в інтересах національної безпеки держави.

Зазначимо, що і Буданов, і Малюк користуються беззаперечним авторитетом та довірою серед українців, яку неодноразово виправдовували своїм бойовим досвідом та здатністю приймати важкі рішення в найскладніших ситуаціях.

