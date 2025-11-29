Відео
Головна Новини дня Буданова з Малюком назвали можливими переговорниками від України

Буданова з Малюком назвали можливими переговорниками від України

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 12:22
Буданова та Малюка вважають найкращими переговорниками від України
Голова Служби безпеки України Василь Малюк та очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Колаж: Новини.LIVE

Начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирила Буданова та голову Служби безпеки (СБУ) Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників від України. Йдеться у контексті майбутніх мирних переговорів.

Таку думку висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош на власній сторінці у Facebook. 

Буданова й Малюка вважають найкращими перемовниками

"Вважаю, що найкращими перемовниками від України можуть бути генерал-лейтенант Василь Малюк та генерал-лейтенант Кирило Буданов", — написав Ярош.

Водночас він додав, що ці двоє бойових генералів неодноразово доводили свою здатність діяти в інтересах національної безпеки держави.

Зазначимо, що і Буданов, і Малюк користуються беззаперечним авторитетом та довірою серед українців, яку неодноразово виправдовували своїм бойовим досвідом та здатністю приймати важкі рішення в найскладніших ситуаціях.

Буданов і Малюк найкращі переговорники від України
Скриншот повідомлення Дмитра Яроша/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно волонтер Тарас Чмут пояснив, чому Кирило Буданов майже не викликає суперечок серед українців.

Раніше експерт відповів, чому Буданова назначили головою української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
