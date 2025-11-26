Переговори в ОАЕ — експерт пояснив, чому саме Буданов очолив українську групу

Кирило Буданов. Фото: Укрінформ

Українська делегація бере участь в переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ), де вирішуватимуться ключові питання безпеки та мирної угоди щодо завершення війни. Очільником переговорної групи став керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Політичний експерт і блогер Володимир Цибулько пояснив, чому саме очільника ГУР було обрано для цієї ролі.

Реклама

Читайте також:

Чому саме Буданов очолив переговорну групу в Абу-Дабі

Політичний експерт вважає, що рішення зробити Буданова головою української делегації на переговорах в Абу-Дабі — стратегічно правильне. За його словами, глава військової розвідки має значну довіру у США та водночас викликає острах у російської сторони, що може посилити позицію України на міжнародних перемовинах.

"Впевнений, що делегація України в Абу-Дабі має продемонструвати відстороненість від внутрішньоукраїнських проблем і бути ефективною у відстоюванні державних інтересів. На цьому тлі вважаю позитивною інформацію про залучення Кирила Буданова в якості керівника переговорної групи, яка спочатку з'явилась в іноземних ЗМІ. Низка експертів подала це як інсайд, оцінюючи подію як можливість перезавантаження всього переговорного треку. Українські офіційні джерела ніяк не коментували цю інформацію. Тут — не здивований… А радше здивований тим, що рішення щодо Буданова викликало в декого питання. Адже воно видається цілком логічним і своєчасним", — наголосив Цибулько.

Експерт також розкритикував "політичний десант" у Швейцарії, сформований переважно з осіб, наближених до Офісу президента, підкресливши, що досягти результатів у таких умовах складно. Натомість формат переговорів в Абу-Дабі — тристоронній (Україна-США-Росія), а тому важливо, щоб українську делегацію очолювала фігура, якій довіряють обидві сторони.

"Буданова, як переговорника, сприймають і росіяни. Це не перебільшення: з початку повномасштабного вторгнення практично всі переговори щодо організації обмінів полонених проводяться саме під керівництвом начальника ГУР. Він керує Штабом з питань поводження з військовополоненими. Тобто, незважаючи на його діяльність як військового, контакт з росіянами відбувається постійно. Тим більше в таких чутливих гуманітарних питаннях. Так, вороги його люто бояться — але й поважають", — зазначив блогер.

Також експерт нагадав, що Буданов давно має авторитет у розвідувальному співтоваристві США, а останні публікації американського журналіста Майкла Вайса лише підтверджують це.

"Буданов надзвичайно популярний у розвідувальному співтоваристві США. Його навчало ЦРУ у складі українського спецпідрозділу, відомого як Підрозділ 2245. І його надзвичайно бояться росіяни. Кілька років тому він убив сина полковника ФСБ "Вимпел" в окупованому Криму під час спецоперації", — написав Вайс.

Budanov is extremely well-liked by the U.S. intelligence community. He was trained by the CIA as part of a Ukrainian commando force known as Unit 2245. And he is extremely feared by the Russians. He killed the son of an FSB Vympel colonel in occupied Crimea in a special op… https://t.co/xyLPJmvPzN — Michael Weiss (@michaeldweiss) November 25, 2025

За словами експерта, на відміну від багатьох політиків, Буданов не фігурує у корупційних чи політичних скандалах, не пов'язаний із "міндічгейтом", проблемами навколо НАБУ чи САП і не має токсичності в очах західних партнерів. Натомість значна частина діючих політиків, залучених до переговорів раніше, має суттєві репутаційні ризики.

Цибулько також наголосив, що перед виборами багато українських політиків занадто сконцентровані на власних інтересах, що знижує їхню ефективність у міжнародних питаннях. У цьому контексті військові, які не висувають політичних амбіцій, виглядають значно надійнішими переговорниками.

Нагадаємо, раніше у адміністрації президента США Дональда Трампа відреагували на участь Кирила Буданова в звільненні 31 українця з тюрем у Білорусі.

А також очільник ГУР уперше розкрив деталі спецоперацї під Покровськом, яку він очолював.