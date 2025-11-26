Переговоры в ОАЭ - эксперт объяснил, почему именно Буданов возглавил украинскую группу

Кирилл Буданов. Фото: Укринформ

Украинская делегация принимает участие в переговорах в Абу-Даби (ОАЭ), где будут решаться ключевые вопросы безопасности и мирного соглашения по завершению войны. Главой переговорной группы стал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько объяснил, почему именно глава ГУР был выбран для этой роли.

Почему именно Буданов возглавил переговорную группу в Абу-Даби

Политический эксперт считает, что решение сделать Буданова главой украинской делегации на переговорах в Абу-Даби — стратегически правильное. По его словам, глава военной разведки имеет значительное доверие в США и одновременно вызывает страх у российской стороны, что может усилить позицию Украины на международных переговорах.

"Уверен, что делегация Украины в Абу-Даби должна продемонстрировать отстраненность от внутриукраинских проблем и быть эффективной в отстаивании государственных интересов. На этом фоне считаю положительной информацию о привлечении Кирилла Буданова в качестве руководителя переговорной группы, которая сначала появилась в иностранных СМИ. Ряд экспертов подали это как инсайд, оценивая событие как возможность перезагрузки всего переговорного трека. Украинские официальные источники никак не комментировали эту информацию. Здесь — не удивлен... А скорее удивлен тем, что решение по Буданову вызвало у некоторых вопросы. Ведь оно кажется вполне логичным и своевременным", — подчеркнул Цыбулько.

Эксперт также раскритиковал "политический десант" в Швейцарии, сформированный преимущественно из лиц, приближенных к Офису президента, подчеркнув, что достичь результатов в таких условиях сложно. Зато формат переговоров в Абу-Даби — трехсторонний (Украина-США-Россия), а потому важно, чтобы украинскую делегацию возглавляла фигура, которой доверяют обе стороны.

"Буданова, как переговорщика, воспринимают и россияне. Это не преувеличение: с начала полномасштабного вторжения практически все переговоры по организации обменов пленных проводятся именно под руководством начальника ГУР. Он руководит Штабом по вопросам обращения с военнопленными. То есть, несмотря на его деятельность как военного, контакт с россиянами происходит постоянно. Тем более в таких чувствительных гуманитарных вопросах. Да, враги его люто боятся — но и уважают", — отметил блогер.

Также эксперт напомнил, что Буданов давно пользуется авторитетом в разведывательном сообществе США, а последние публикации американского журналиста Майкла Вайса лишь подтверждают это.

"Буданов чрезвычайно популярен в разведывательном сообществе США. Его учило ЦРУ в составе украинского спецподразделения, известного как Подразделение 2245. И его чрезвычайно боятся россияне. Несколько лет назад он убил сына полковника ФСБ "Вымпел" в оккупированном Крыму во время спецоперации", — написал Вайс.

По словам эксперта, в отличие от многих политиков, Буданов не фигурирует в коррупционных или политических скандалах, не связан с "миндичгейтом", проблемами вокруг НАБУ или САП и не имеет токсичности в глазах западных партнеров. Зато значительная часть действующих политиков, привлеченных к переговорам ранее, имеет существенные репутационные риски.

Цыбулько также отметил, что перед выборами многие украинские политики слишком сконцентрированы на собственных интересах, что снижает их эффективность в международных вопросах. В этом контексте военные, которые не выдвигают политических амбиций, выглядят значительно более надежными переговорщиками.

Напомним, ранее в администрации президента США Дональда Трампа отреагировали на участие Кирилла Буданова в освобождении 31 украинца из тюрем в Беларуси.

А также глава ГУР впервые раскрыл детали спецоперации под Покровском, которую он возглавлял.