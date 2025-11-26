Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры в ОАЭ — блогер сказал, почему Буданов возглавил группу

Переговоры в ОАЭ — блогер сказал, почему Буданов возглавил группу

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:14
обновлено: 15:46
Переговоры в ОАЭ - эксперт объяснил, почему именно Буданов возглавил украинскую группу
Кирилл Буданов. Фото: Укринформ

Украинская делегация принимает участие в переговорах в Абу-Даби (ОАЭ), где будут решаться ключевые вопросы безопасности и мирного соглашения по завершению войны. Главой переговорной группы стал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько объяснил, почему именно глава ГУР был выбран для этой роли.

Реклама
Читайте также:

Почему именно Буданов возглавил переговорную группу в Абу-Даби

Политический эксперт считает, что решение сделать Буданова главой украинской делегации на переговорах в Абу-Даби — стратегически правильное. По его словам, глава военной разведки имеет значительное доверие в США и одновременно вызывает страх у российской стороны, что может усилить позицию Украины на международных переговорах.

"Уверен, что делегация Украины в Абу-Даби должна продемонстрировать отстраненность от внутриукраинских проблем и быть эффективной в отстаивании государственных интересов. На этом фоне считаю положительной информацию о привлечении Кирилла Буданова в качестве руководителя переговорной группы, которая сначала появилась в иностранных СМИ. Ряд экспертов подали это как инсайд, оценивая событие как возможность перезагрузки всего переговорного трека. Украинские официальные источники никак не комментировали эту информацию. Здесь — не удивлен... А скорее удивлен тем, что решение по Буданову вызвало у некоторых вопросы. Ведь оно кажется вполне логичным и своевременным", — подчеркнул Цыбулько.

Эксперт также раскритиковал "политический десант" в Швейцарии, сформированный преимущественно из лиц, приближенных к Офису президента, подчеркнув, что достичь результатов в таких условиях сложно. Зато формат переговоров в Абу-Даби — трехсторонний (Украина-США-Россия), а потому важно, чтобы украинскую делегацию возглавляла фигура, которой доверяют обе стороны.

"Буданова, как переговорщика, воспринимают и россияне. Это не преувеличение: с начала полномасштабного вторжения практически все переговоры по организации обменов пленных проводятся именно под руководством начальника ГУР. Он руководит Штабом по вопросам обращения с военнопленными. То есть, несмотря на его деятельность как военного, контакт с россиянами происходит постоянно. Тем более в таких чувствительных гуманитарных вопросах. Да, враги его люто боятся — но и уважают", — отметил блогер.

Также эксперт напомнил, что Буданов давно пользуется авторитетом в разведывательном сообществе США, а последние публикации американского журналиста Майкла Вайса лишь подтверждают это.

"Буданов чрезвычайно популярен в разведывательном сообществе США. Его учило ЦРУ в составе украинского спецподразделения, известного как Подразделение 2245. И его чрезвычайно боятся россияне. Несколько лет назад он убил сына полковника ФСБ "Вымпел" в оккупированном Крыму во время спецоперации", — написал Вайс.

По словам эксперта, в отличие от многих политиков, Буданов не фигурирует в коррупционных или политических скандалах, не связан с "миндичгейтом", проблемами вокруг НАБУ или САП и не имеет токсичности в глазах западных партнеров. Зато значительная часть действующих политиков, привлеченных к переговорам ранее, имеет существенные репутационные риски.

Цыбулько также отметил, что перед выборами многие украинские политики слишком сконцентрированы на собственных интересах, что снижает их эффективность в международных вопросах. В этом контексте военные, которые не выдвигают политических амбиций, выглядят значительно более надежными переговорщиками.

Напомним, ранее в администрации президента США Дональда Трампа отреагировали на участие Кирилла Буданова в освобождении 31 украинца из тюрем в Беларуси.

А также глава ГУР впервые раскрыл детали спецоперации под Покровском, которую он возглавлял.

переговоры делегация ОАЭ Кирилл Буданов ГУР
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации