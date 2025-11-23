Спецпредставитель Трампа по Беларуси Джон Коул отреагировал на участие Буданова в освобождении 31 украинца

18-летняя гражданка Украины Мария Мисюк и глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Джон Коул, спецпредставитель президента США по Беларуси, отметил вклад начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова в освобождении 31 украинца из белорусских тюрем.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Спасибо Кириллу Буданову за тесную координацию этого соглашения. Это еще один положительный шаг, поскольку мы продолжаем работать над достижением больших целей", — заявил американский чиновник, отметив также конструктивную позицию белорусской стороны.

Сообщение Джона Коула в Х. Фото: скриншот из соцсети Х

22 ноября стало известно, что в Украину вернулись граждане, осужденные в Беларуси на сроки от 2 до 11 лет. Среди них — тяжело больные. В том числе онкологией. При этом, самой молодой из освобожденных всего 18 лет. Кирилл Буданов лично руководил операцией, находясь на границе.

Напомним, в сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп выдвинул известного юриста Джона Коула на должность спецпредставителя в Беларуси, отметив его большой вклад в освобождение 100 заложников, которые удерживались режимом Лукашенко. При этом назвал его одним из самых выдающихся юристов Америки. В период выборов 2020 года Джон Коул, как юрист, защищал интересы Дональда Трампа. Позже продолжил работу в команде, став личным советником и доверенным лицом новоизбранного президента.

Как мы ранее сообщали, в Украину из Беларуси вернули 31 гражданского украинца. Среди освобожденных есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.