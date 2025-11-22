В Украину вернули 31 гражданского из Беларуси — среди освобожденных есть тяжелобольные

В Украину из Беларуси вернулся 31 гражданский — детали
В Украину из Беларуси вернули 31 гражданского гражданина. Среди освобожденных есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 22 ноября.
Освобождение гражданских украинцев из Беларуси
Между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских.
"В результате успешных переговоров с белорусской стороной Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые содержались на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.
Домой вернулись женщины и мужчины, которые были задержаны в Беларуси и приговорены к различным срокам заключения — от двух до 11 лет. Возраст самой младшей 18 лет, а самому старшему — 58 лет.
В Коордштабе выразили благодарность США и лидеру Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев из Беларуси и России. Также поблагодарили все привлеченные государственные структуры за помощь и совместную работу.
Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
Напомним, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко объяснил, почему Россия отказывается от обмена "всех на всех".
А недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна стремится возобновить обмен пленными до конца года.
