В Украину вернули 31 гражданского из Беларуси — среди освобожденных есть тяжелобольные

Возвращение гражданских украинцев из Беларуси. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину из Беларуси вернули 31 гражданского гражданина. Среди освобожденных есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 22 ноября.

Освобождение гражданских украинцев из Беларуси

Между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских.

Возвращение гражданских украинцев из Беларуси. Фото: t.me/Koord_shtab

"В результате успешных переговоров с белорусской стороной Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые содержались на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Домой вернулись женщины и мужчины, которые были задержаны в Беларуси и приговорены к различным срокам заключения — от двух до 11 лет. Возраст самой младшей 18 лет, а самому старшему — 58 лет.

Из Беларуси в Украину вернули гражданских. Фото: t.me/Koord_shtab

В Коордштабе выразили благодарность США и лидеру Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев из Беларуси и России. Также поблагодарили все привлеченные государственные структуры за помощь и совместную работу.

Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко объяснил, почему Россия отказывается от обмена "всех на всех".

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна стремится возобновить обмен пленными до конца года.