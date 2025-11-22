До України повернули 31 цивільного з Білорусі — серед звільнених є важкохворі

Повернення цивільних українців з Білорусі. Фото: t.me/Koord_shtab

До України з Білорусі повернули 31 цивільного громадянина. Серед звільнених є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у суботу, 22 листопада.

Звільнення цивільних українців з Білорусі

Між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних.

"У результаті успішних переговорів з білоруською стороною Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь", — йдеться у повідомленні.

Додому повернулися жінки та чоловіки, які були затримані в Білорусі та засуджені до різних термінів увʼязнення — від двох до 11 років. Вік наймолодшої 18 року, а найстаршому — 58 років.

У Коордштабі висловили вдячність США та лідеру Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з Білорусі та Росії. Також подякували усім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу.

Звільнені українці отримають усіх необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко пояснив, чому Росія відмовляється від обміну "всіх на всіх".

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна прагне відновити обмін полоненими до кінця року.