Чому Росія Відмовляється від обміну "всіх на всіх" - пояснення Павліченка

Росія відмовляється від ідеї обміну "всіх на всіх". Це пояснюється непропорційністю складу полонених.

Про це заявив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE.

Чому не проводять обмін "всіх на всіх"

Павліченко пояснив, що для обміну різних категорій полонених — офіцерів, солдатів, поранених, людей з інвалідністю та знакових осіб — існує "різна ціна".

За словами Павліченка, коментувати процеси обміну варто якомога менше, адже "чим більше тиші, тим більше успішності". Він нагадав, що бойові дії тривають, а захоплення в полон відбуваються з обох сторін. Україна неодноразово піднімала питання обміну "всіх на всіх", проте Росія ніколи на це не погоджувалася через непропорційність запропонованих до обміну осіб.

"Не можна поміняти офіцера на солдата чи здорову людину на людину з інвалідністю — є різна "ціна" для різних категорій. Особливо це стосується тих, кого ми вважаємо знаковими особами", — пояснив Павліченко.

Він додав, що надмірна увага та коментування процесу можуть лише уповільнити обміни та ускладнити їхні умови.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україні вдалося досягти нових домовленостей із РФ щодо повернення співгромадян із полону. За його словами, мова йде про близько 1200 українців, яких планують визволити в межах узгоджених рішень.

Водночас правозахисниця розповіла, що РФ маніпулює списками полонених. Окупанти включають туди людей, які відбули термін ув'язнення.