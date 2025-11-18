Почему Россия отказывается от обмена "всех на всех" - объяснение Павличенко

Эксперт пояснил, почему РФ не соглашается на обмен "всех на всех"
Россия отказывается от идеи обмена "всех на всех". Это объясняется непропорциональностью состава пленных.
Об этом заявил исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE.
Почему не проводят обмен "всех на всех"
Павличенко объяснил, что для обмена различных категорий пленных — офицеров, солдат, раненых, людей с инвалидностью и знаковых лиц — существует "разная цена".
По словам Павличенко, комментировать процессы обмена стоит как можно меньше, ведь "чем больше тишины, тем больше успешности". Он напомнил, что боевые действия продолжаются, а захват в плен происходят с обеих сторон. Украина неоднократно поднимала вопрос обмена "всех на всех", однако Россия никогда на это не соглашалась из-за непропорциональности предлагаемых к обмену лиц.
"Нельзя поменять офицера на солдата или здорового человека на человека с инвалидностью - есть разная "цена" для разных категорий. Особенно это касается тех, кого мы считаем знаковыми лицами", — пояснил Павличенко.
Он добавил, что чрезмерное внимание и комментирование процесса могут лишь замедлить обмены и усложнить их условия.
Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украине удалось достичь новых договоренностей с РФ по возвращению сограждан из плена. По его словам, речь идет об около 1200 украинцев, которых планируют освободить в рамках согласованных решений.
В то же время правозащитница рассказала, что РФ манипулирует списками пленных. Оккупанты включают туда людей, которые отбыли срок заключения.
