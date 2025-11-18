Почему Россия отказывается от обмена "всех на всех" - объяснение Павличенко

Украинские военные, которые вернулись из плена. Иллюстративное фото: Коордштаб

Россия отказывается от идеи обмена "всех на всех". Это объясняется непропорциональностью состава пленных.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE.

Почему не проводят обмен "всех на всех"

Павличенко объяснил, что для обмена различных категорий пленных — офицеров, солдат, раненых, людей с инвалидностью и знаковых лиц — существует "разная цена".

По словам Павличенко, комментировать процессы обмена стоит как можно меньше, ведь "чем больше тишины, тем больше успешности". Он напомнил, что боевые действия продолжаются, а захват в плен происходят с обеих сторон. Украина неоднократно поднимала вопрос обмена "всех на всех", однако Россия никогда на это не соглашалась из-за непропорциональности предлагаемых к обмену лиц.

"Нельзя поменять офицера на солдата или здорового человека на человека с инвалидностью - есть разная "цена" для разных категорий. Особенно это касается тех, кого мы считаем знаковыми лицами", — пояснил Павличенко.

Он добавил, что чрезмерное внимание и комментирование процесса могут лишь замедлить обмены и усложнить их условия.

Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украине удалось достичь новых договоренностей с РФ по возвращению сограждан из плена. По его словам, речь идет об около 1200 украинцев, которых планируют освободить в рамках согласованных решений.

В то же время правозащитница рассказала, что РФ манипулирует списками пленных. Оккупанты включают туда людей, которые отбыли срок заключения.