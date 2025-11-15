Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Украина договорилась с РФ об освобождении пленных — детали

Украина договорилась с РФ об освобождении пленных — детали

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 19:38
обновлено: 19:38
Обмен пленными — Украина с РФ договорились об освобождении украинцев
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил о договоренностях по освобождению украинцев из российского плена. Речь идет о 1200 человек.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram 15 ноября.

Читайте также:

Договоренности с РФ об освобождении украинцев из плена

Умеров рассказал, что по поручению Владимира Зеленского, он провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ по восстановлению процесса обменов и освобождения украинцев из российского плена.

По его словам, в результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев.

Секретарь СНБО добавил, что уже в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

"Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с родными", — подчеркнул Рустем Умеров.

null
Скриншот сообщения Рустема Умерова

Напомним, 21 октября в ГУР анонсировали новый обмен пленными. Он состоится в ближайшее время.

В то же время правозащитница рассказала, что РФ манипулирует списками пленных. Оккупанты включают туда людей, которые отбыли срок заключения.

Турция пленные война в Украине Рустем Умеров обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
