Обмін полоненими — Україна з РФ домовились про звільнення українців

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості щодо звільнення українців з російського полону. Йдеться про 1200 людей.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram 15 листопада.

Домовленості з РФ про звільнення українців з полону

Умєров розповів, що за доручення Володимира Зеленського, він провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та ОАЕ щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українців з російського полону.

За його словами, в результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців.

Секретар РНБО додав, що вже найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

"Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом і поруч із рідними", — підкреслив Рустем Умєров.

Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, 21 жовтня в ГУР анонсували новий обмін полоненими. Він відбудеться найближчим часом.

Водночас правозахисниця розповіла, що РФ маніпулює списками полонених. Окупанти включають туди людей, які відбули термін ув'язнення.