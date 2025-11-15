Відео
Україна
Україна домовилась з РФ про звільнення полонених — деталі

Україна домовилась з РФ про звільнення полонених — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 19:38
Оновлено: 19:38
Обмін полоненими — Україна з РФ домовились про звільнення українців
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості щодо звільнення українців з російського полону. Йдеться про 1200 людей.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram 15 листопада. 

Читайте також:

Домовленості з РФ про звільнення українців з полону

Умєров розповів, що за доручення Володимира Зеленського, він провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та ОАЕ щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українців з російського полону.

За його словами, в результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.  Йдеться про звільнення 1 200 українців. 

Секретар РНБО додав, що вже найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

"Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом і поруч із рідними", — підкреслив Рустем Умєров. 

Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, 21 жовтня в ГУР анонсували новий обмін полоненими. Він відбудеться найближчим часом. 

Водночас правозахисниця розповіла, що РФ маніпулює списками полонених. Окупанти включають туди людей, які відбули термін ув'язнення. 

Туреччина полонені війна в Україні Рустем Умєров обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
