Україна
Трамп выбрал спецпосланника для переговоров с Лукашенко

Трамп выбрал спецпосланника для переговоров с Лукашенко

Дата публикации 10 ноября 2025 13:40
обновлено: 14:35
Джон Коул возглавит переговоры с Беларусью — решение Трампа
Джон Коул жмет руку Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Джона Коула специальным посланником Соединенных Штатов в Республике Беларусь. Известный юрист, который ранее работал заместителем спецпереговорщика Кита Келлога, продолжит диалог с режимом Александра Лукашенко от имени Вашингтона.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Трамп выбрал спецпредставителя Вашингтона для переговоров с Беларусью

Трамп отметил, что Коул является "одним из самых известных юристов страны", который в свое время выиграл первое масштабное судебное дело против табачных корпораций. Президент подчеркнул, что именно Коулу поручено продвижение американской политики в Минске, поскольку он уже продемонстрировал эффективность в переговорах с белорусскими властями.

null
Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и намерен добиться освобождения еще 50. Я хотел бы заранее поблагодарить президента Беларуси Александра Лукашенко, который пользуется большим уважением, за его внимание к освобождению этих дополнительных людей", — написал Трамп.

Ранее в этом году Коул в статусе заместителя Келлога уже проводил переговоры в Минске. Именно тогда удалось достичь согласия по освобождению ряда политических заключенных, среди которых был оппозиционный лидер Сергей Тихановский, освобожденный в июне вместе с 13 другими заключенными. В сентябре из тюрем вышли Игорь Лосик и еще 52 белоруса, осужденные по политическим статьям.

По словам Трампа, новый спецпосланник продолжит переговоры об освобождении следующей группы политзаключенных, а также намерен расширить каналы коммуникации между США и официальным Минском.

Напомним, недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал о чем удалось договориться с США.

Между тем Дональд Трамп высказался против встречи стран G20 из-за выбора страны для проведения мероприятия.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
