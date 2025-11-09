Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Орбан раскрыл тайную договоренность с США — чего касается

Орбан раскрыл тайную договоренность с США — чего касается

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 07:23
обновлено: 07:33
США гарантировали финансовую безопасность Венгрии — детали от Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал ему финансовую поддержку страны в случае давления на венгерскую экономику. Однако конкретных мер для этого он не назвал.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Тайная договоренность Трампа и Орбана

Орбан заявил, что Трамп согласился поддержать Венгрию, "если она подвергнется спекулятивной атаке" на национальную валюту, а также возможному снижению кредитного рейтинга страны. По его словам, стороны заключили соглашение о финансовой защите и он получил персональные гарантии от американского президента.

"Если финансовая система Венгрии подвергнется внешнему нападению, американцы дали слово, что они защитят экономическую стабильность Венгрии. Мы вместе решили этот вопрос с США", — отметил венгерский премьер.

В то же время в сообщении Белого дома о встрече лидеров не упоминались никакие договоренности о финансовой поддержке. Кроме того, чиновники США не комментировали заявление Орбана по поводу этого.

В результате издание отметило, что пока остается непонятным, существует ли реальная "сделка".

Напомним, во время встречи Орбана с Трампом он добился от США разрешения покупать российскую нефть. Венгрия освобождена от действия санкций, введенных Штатами против российского энергетического сектора.

Кроме того, они обсудили войну в Украине. Виктор Орбан считает шанс на украинскую победу "чудом", а Европу обвинил в нежелании искать мир.

США Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан финансы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации