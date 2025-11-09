США гарантировали финансовую безопасность Венгрии — детали от Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал ему финансовую поддержку страны в случае давления на венгерскую экономику. Однако конкретных мер для этого он не назвал.

Об этом сообщает Bloomberg.

Орбан заявил, что Трамп согласился поддержать Венгрию, "если она подвергнется спекулятивной атаке" на национальную валюту, а также возможному снижению кредитного рейтинга страны. По его словам, стороны заключили соглашение о финансовой защите и он получил персональные гарантии от американского президента.

"Если финансовая система Венгрии подвергнется внешнему нападению, американцы дали слово, что они защитят экономическую стабильность Венгрии. Мы вместе решили этот вопрос с США", — отметил венгерский премьер.

В то же время в сообщении Белого дома о встрече лидеров не упоминались никакие договоренности о финансовой поддержке. Кроме того, чиновники США не комментировали заявление Орбана по поводу этого.

В результате издание отметило, что пока остается непонятным, существует ли реальная "сделка".

Напомним, во время встречи Орбана с Трампом он добился от США разрешения покупать российскую нефть. Венгрия освобождена от действия санкций, введенных Штатами против российского энергетического сектора.

Кроме того, они обсудили войну в Украине. Виктор Орбан считает шанс на украинскую победу "чудом", а Европу обвинил в нежелании искать мир.