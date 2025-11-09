Відео
Головна Новини дня Орбан розкрив таємну домовленість зі США — чого стосується

Орбан розкрив таємну домовленість зі США — чого стосується

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 07:23
Оновлено: 07:33
США гарантували фінансову безпеку Угорщині — деталі від Орбана
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв йому фінансову підтримку країни у випадку тиску на угорську економіку. Однак конкретних заходів для цього він не назвав.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Таємна домовленість Трампа й Орбана

Орбан заявив, що Трамп погодився підтримати Угорщину, "якщо вона зазнає спекулятивної атаки" на національну валюту, а також можливого зниження кредитного рейтингу країни. За його словами, сторони уклали угоду щодо фінансового захисту і він отримав персональні гарантії від американського президента. 

"Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Ми разом вирішили це питання зі США", — зазначив угорський прем'єр.

Водночас у повідомленні Білого дому про зустріч лідерів не згадувалися жодні домовленості про фінансову підтримку. Крім того, чиновники США не коментували заяву Орбана з приводу цього. 

В результаті видання зазначило, що наразі лишається незрозумілим, чи існує реальна "угода". 

Нагадаємо, під час зустрічі Орбана з Трампом він добився від США дозволу купувати російську нафту. Угорщина звільнена від дії санкцій, запроваджених Штатами проти російського енергетичного сектору.

Крім того, вони обговорили війну в Україні. Віктор Орбан вважає шанс на українську перемогу "дивом", а Європу звинуватив у небажанні шукати мир.

США Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан фінанси
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
