США гарантували фінансову безпеку Угорщині — деталі від Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв йому фінансову підтримку країни у випадку тиску на угорську економіку. Однак конкретних заходів для цього він не назвав.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Таємна домовленість Трампа й Орбана

Орбан заявив, що Трамп погодився підтримати Угорщину, "якщо вона зазнає спекулятивної атаки" на національну валюту, а також можливого зниження кредитного рейтингу країни. За його словами, сторони уклали угоду щодо фінансового захисту і він отримав персональні гарантії від американського президента.

"Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Ми разом вирішили це питання зі США", — зазначив угорський прем'єр.

Водночас у повідомленні Білого дому про зустріч лідерів не згадувалися жодні домовленості про фінансову підтримку. Крім того, чиновники США не коментували заяву Орбана з приводу цього.

В результаті видання зазначило, що наразі лишається незрозумілим, чи існує реальна "угода".

Нагадаємо, під час зустрічі Орбана з Трампом він добився від США дозволу купувати російську нафту. Угорщина звільнена від дії санкцій, запроваджених Штатами проти російського енергетичного сектору.

Крім того, вони обговорили війну в Україні. Віктор Орбан вважає шанс на українську перемогу "дивом", а Європу звинуватив у небажанні шукати мир.