Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Орбан добився від США дозволу купувати російську нафту — деталі

Орбан добився від США дозволу купувати російську нафту — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 23:41
Оновлено: 23:57
Трамп дозволив Угорщині купувати російську нафту без обмежень
Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: Clash Report/Telegram

Президент США Дональд Трамп погодився зняти санкції щодо купівлі російської нафти для Угорщини, надавши Будапешту безстроковий виняток. Рішення стало дипломатичною перемогою для прем’єр-міністра Віктора Орбана, який домігся поступок під час переговорів у Білому домі.

Про це повідомив Bloomberg у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама
Читайте також:

Угорщина отримала виняток із санкцій США

Після двосторонніх переговорів у Білому домі Орбан повідомив, що Угорщина звільнена від дії санкцій, запроваджених США проти російського енергетичного сектору. Це дозволить країні продовжити імпорт нафти та газу з Росії двома основними трубопроводами. В обмін на це Будапешт погодився на розширення американських енергетичних інвестицій у своїй економіці.

"У них немає моря, у них немає портів", — сказав Трамп перед зустріччю з Орбаном, додавши, що Угорщині "дуже важко" закуповувати енергоносії не з Росії.

Рішення Трампа суперечить попередній політиці Вашингтона, який у жовтні посилив санкції проти російських нафтових компаній. Для Орбана ж домовленість стала політичним досягненням напередодні виборів, адже енергетичне питання є ключовим у його кампанії. Президент США, зі свого боку, відзначив "послідовність і рішучість" угорського прем’єра.

"Я думаю, що вони повинні поважати Угорщину та дуже, дуже сильно поважати цього лідера, бо він мав рацію щодо імміграції", — сказав Трамп, сидячи поруч з Орбаном у Білому домі.

Трамп також зазначив, що розуміє позицію Угорщини, яка не має прямих альтернатив постачання енергоносіїв. У той час як інші країни ЄС скорочують залежність від російських ресурсів, Будапешт зберігає партнерство з Москвою, пояснюючи це економічною необхідністю. Рішення США дозволяє Орбану уникнути дефіциту палива та політичної напруги напередодні виборів.

Нагадаємо, що до того Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном заявив, що розмірковує над можливістю дозволити Будапешту купувати російську нафту.

Раніше ми також інформували, що Віктор Орбан під час переговорів із Трампом висловив сумнів у перемозі України та звинуватив європейських лідерів у небажанні шукати мир.

санкції проти Росії Дональд Трамп Угорщина нафта Віктор Орбан
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації