Трамп дозволив Угорщині купувати російську нафту без обмежень

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: Clash Report/Telegram

Президент США Дональд Трамп погодився зняти санкції щодо купівлі російської нафти для Угорщини, надавши Будапешту безстроковий виняток. Рішення стало дипломатичною перемогою для прем’єр-міністра Віктора Орбана, який домігся поступок під час переговорів у Білому домі.

Про це повідомив Bloomberg у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама

Читайте також:

Угорщина отримала виняток із санкцій США

Після двосторонніх переговорів у Білому домі Орбан повідомив, що Угорщина звільнена від дії санкцій, запроваджених США проти російського енергетичного сектору. Це дозволить країні продовжити імпорт нафти та газу з Росії двома основними трубопроводами. В обмін на це Будапешт погодився на розширення американських енергетичних інвестицій у своїй економіці.

"У них немає моря, у них немає портів", — сказав Трамп перед зустріччю з Орбаном, додавши, що Угорщині "дуже важко" закуповувати енергоносії не з Росії.

Рішення Трампа суперечить попередній політиці Вашингтона, який у жовтні посилив санкції проти російських нафтових компаній. Для Орбана ж домовленість стала політичним досягненням напередодні виборів, адже енергетичне питання є ключовим у його кампанії. Президент США, зі свого боку, відзначив "послідовність і рішучість" угорського прем’єра.

"Я думаю, що вони повинні поважати Угорщину та дуже, дуже сильно поважати цього лідера, бо він мав рацію щодо імміграції", — сказав Трамп, сидячи поруч з Орбаном у Білому домі.

Трамп також зазначив, що розуміє позицію Угорщини, яка не має прямих альтернатив постачання енергоносіїв. У той час як інші країни ЄС скорочують залежність від російських ресурсів, Будапешт зберігає партнерство з Москвою, пояснюючи це економічною необхідністю. Рішення США дозволяє Орбану уникнути дефіциту палива та політичної напруги напередодні виборів.

Нагадаємо, що до того Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном заявив, що розмірковує над можливістю дозволити Будапешту купувати російську нафту.

Раніше ми також інформували, що Віктор Орбан під час переговорів із Трампом висловив сумнів у перемозі України та звинуватив європейських лідерів у небажанні шукати мир.