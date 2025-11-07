Трамп пояснив, чи дозволить купувати російську нафту для Угорщини

Віктор Орбан та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів, чи дозволить Угорщині купувати російську нафту. За його словами, він розмірковує над цим.

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з угорським премʼєром Віктором Орбаном у пʼятницю, 7 листопада.

Купівля російської нафти Угорщиною

Трамп повідомив, що Орбан запросив виняток щодо нафти, яка надходить з Росії.

"Їм дуже важко отримувати нафту та газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря, портів, тому в них складна ситуація. До речі, є ще одна країна з такою ж проблемою", — зазначив він.

За його словами, коли подивитися на Європу, то багато країн не мають цих проблем, однак купують багато нафти й газу в Росії.

Орбан зауважив, що чітко пояснить лідеру США, якими будуть наслідки для Угорщини від відмови отримувати нафту та газ з Росії.

Нагадаємо, Трамп провів розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді та заявив, що Нью-Делі "значною мірою" припинили купувати російську нафту.

Раніше посол США в НАТО Метью Вітакер повідомив, що Штати розробляють план, який спрямований на відлучення Угорщини, Словаччини та Туреччини від енергоресурсів Росії.