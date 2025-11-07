Трамп пояснив, чи дозволить купувати російську нафту для Угорщини

Трамп відповів, чи дозволить Угорщині купувати російську нафту
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів, чи дозволить Угорщині купувати російську нафту. За його словами, він розмірковує над цим.
Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з угорським премʼєром Віктором Орбаном у пʼятницю, 7 листопада.
Купівля російської нафти Угорщиною
Трамп повідомив, що Орбан запросив виняток щодо нафти, яка надходить з Росії.
"Їм дуже важко отримувати нафту та газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря, портів, тому в них складна ситуація. До речі, є ще одна країна з такою ж проблемою", — зазначив він.
За його словами, коли подивитися на Європу, то багато країн не мають цих проблем, однак купують багато нафти й газу в Росії.
Орбан зауважив, що чітко пояснить лідеру США, якими будуть наслідки для Угорщини від відмови отримувати нафту та газ з Росії.
Нагадаємо, Трамп провів розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді та заявив, що Нью-Делі "значною мірою" припинили купувати російську нафту.
Раніше посол США в НАТО Метью Вітакер повідомив, що Штати розробляють план, який спрямований на відлучення Угорщини, Словаччини та Туреччини від енергоресурсів Росії.
