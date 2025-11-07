Трамп объяснил, разрешит ли покупать российскую нефть для Венгрии

Трамп ответил, позволит ли Венгрии покупать российскую нефть
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил, позволит ли Венгрии покупать российскую нефть. По его словам, он размышляет над этим.
Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в пятницу, 7 ноября.
Покупка российской нефти Венгрией
Трамп сообщил, что Орбан запросил исключение в отношении нефти, которая поступает из России.
"Им очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, они не имеют выхода к морю, портов, поэтому у них сложная ситуация. Кстати, есть еще одна страна с такой же проблемой", — отметил он.
По его словам, если посмотреть на Европу, то многие страны не имеют этих проблем, однако покупают много нефти и газа у России.
Орбан отметил, что четко объяснит лидеру США, какими будут последствия для Венгрии от отказа получать нефть и газ из России.
Напомним, Трамп провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и заявил, что Нью-Дели "в значительной степени" прекратили покупать российскую нефть.
Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Штаты разрабатывают план, который направлен на отлучение Венгрии, Словакии и Турции от энергоресурсов России.
