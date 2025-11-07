Трамп объяснил, разрешит ли покупать российскую нефть для Венгрии

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил, позволит ли Венгрии покупать российскую нефть. По его словам, он размышляет над этим.

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в пятницу, 7 ноября.

Реклама

Читайте также:

Покупка российской нефти Венгрией

Трамп сообщил, что Орбан запросил исключение в отношении нефти, которая поступает из России.

"Им очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, они не имеют выхода к морю, портов, поэтому у них сложная ситуация. Кстати, есть еще одна страна с такой же проблемой", — отметил он.

По его словам, если посмотреть на Европу, то многие страны не имеют этих проблем, однако покупают много нефти и газа у России.

Орбан отметил, что четко объяснит лидеру США, какими будут последствия для Венгрии от отказа получать нефть и газ из России.

Напомним, Трамп провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и заявил, что Нью-Дели "в значительной степени" прекратили покупать российскую нефть.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Штаты разрабатывают план, который направлен на отлучение Венгрии, Словакии и Турции от энергоресурсов России.