Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ответил, позволит ли Венгрии покупать российскую нефть

Трамп ответил, позволит ли Венгрии покупать российскую нефть

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 21:35
обновлено: 23:13
Трамп объяснил, разрешит ли покупать российскую нефть для Венгрии
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил, позволит ли Венгрии покупать российскую нефть. По его словам, он размышляет над этим.

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в пятницу, 7 ноября.

Реклама
Читайте также:

Покупка российской нефти Венгрией

Трамп сообщил, что Орбан запросил исключение в отношении нефти, которая поступает из России.

"Им очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, они не имеют выхода к морю, портов, поэтому у них сложная ситуация. Кстати, есть еще одна страна с такой же проблемой", — отметил он.

По его словам, если посмотреть на Европу, то многие страны не имеют этих проблем, однако покупают много нефти и газа у России.

Орбан отметил, что четко объяснит лидеру США, какими будут последствия для Венгрии от отказа получать нефть и газ из России.

Напомним, Трамп провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и заявил, что Нью-Дели "в значительной степени" прекратили покупать российскую нефть.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Штаты разрабатывают план, который направлен на отлучение Венгрии, Словакии и Турции от энергоресурсов России.

США Дональд Трамп Венгрия нефть Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации