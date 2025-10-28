США готовят план по отказу Венгрии Словакии и Турции от российского газа

Российский поставщик нефти "Газпром нефть". Фото: REUTERS/Marko Djurica

Соединенные Штаты разрабатывают план, направленный на постепенное отлучение Венгрии, Словакии и Турции от российских энергоресурсов. Вашингтон работает с этими странами, чтобы помочь им найти альтернативные источники поставок нефти и газа.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

Реклама

Читайте также:

США хочет помочь союзникам РФ отказаться от нефти

Уитакер особо раскритиковал позицию Будапешта, отметив, что Венгрия до сих пор не сделала реальных шагов для уменьшения зависимости от российских энергоносителей. Впрочем, стране придется искать альтернативные источники.

"Венгрия, в отличие от многих соседей, не планировала и не действовала активно. Поэтому мы будем работать с ними и соседями, например Хорватия, чтобы помочь им отказаться. Очевидно, трубопровод закроют в ближайшие годы, поэтому Венгрии стоит планировать, и мы как союзники поможем им избавиться от российских нефти и газа", — подчеркнул дипломат.

Журналисты отметили, что заявление Уитакера прозвучало накануне визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США. Вероятно, во время встреч в Вашингтоне Орбан, по данным западных СМИ, планирует убедить президента Дональда Трампа сделать исключение для Венгрии в вопросе санкций, ограничивающих импорт российских энергоресурсов.

Орбан аргументирует свою позицию географическими обстоятельствами — отсутствием выхода к морю, из-за чего Будапешт, по его словам, не имеет равноценных альтернатив поставок энергии.

В то же время США отмечают, что намерены помочь стране найти другие маршруты и поставщиков, в частности, с участием соседних государств-членов НАТО.

Напомним, в Европе хотят лишить права голоса Венгрию из-за постоянных нарушений и игнорировании уставов.

Между тем Россия разорвала соглашение с США по переработке плутония в ядерное топливо.