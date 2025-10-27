Видео
Україна
Главная Новости дня "Недружественные" действия США — РФ разорвала сделку о плутонии

"Недружественные" действия США — РФ разорвала сделку о плутонии

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 23:45
обновлено: 23:56
Россия окончательно вышла из соглашения с США о плутонии — Путин подписал закон
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который денонсировал соглашение с Соединенными Штатами Америки. Речь идет об утилизации плутония.

Об этом говорится в законе, который подписал Путин.

Читайте также:

Соглашение России и США об утилизации плутония

Соглашение между двумя странами заключили еще в 2000 году. Документ обязывал США и Россию утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, превратив его в топливо для атомных электростанций.

Закон про утилізацію плутонію
Закон, который подписал Путин. Фото: скриншот

Однако эти планы так и не воплотили, поскольку в 2016 году Москва приостановила действие договоренностей, заявив, что Вашингтон не выполняет своих обязательств.

Путин оправдал денонсацию соглашения "возникновением угрозы стратегической стабильности вследствие недружественных действий США в отношении РФ".

Кроме того, Россия требовала снятия санкций и возмещения потерь, понесенных из-за ограничений.

Напомним, 27 октября лидер США Дональд Трамп вновь призвал Путина прекратить войну против Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его страна "не нарушала" Будапештского меморандума.

США владимир путин закон АЭС Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
