Россия окончательно вышла из соглашения с США о плутонии — Путин подписал закон

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который денонсировал соглашение с Соединенными Штатами Америки. Речь идет об утилизации плутония.

Об этом говорится в законе, который подписал Путин.

Соглашение России и США об утилизации плутония

Соглашение между двумя странами заключили еще в 2000 году. Документ обязывал США и Россию утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, превратив его в топливо для атомных электростанций.

Однако эти планы так и не воплотили, поскольку в 2016 году Москва приостановила действие договоренностей, заявив, что Вашингтон не выполняет своих обязательств.

Путин оправдал денонсацию соглашения "возникновением угрозы стратегической стабильности вследствие недружественных действий США в отношении РФ".

Кроме того, Россия требовала снятия санкций и возмещения потерь, понесенных из-за ограничений.

Напомним, 27 октября лидер США Дональд Трамп вновь призвал Путина прекратить войну против Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его страна "не нарушала" Будапештского меморандума.