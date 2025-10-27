Трамп раскритиковал испытания российской ракеты Буревестник

Президент США Дональд Трамп. Фото: Mohd Rasfan/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить войну против Украины вместо того, чтобы хвастаться новыми ядерными испытаниями. Так он отреагировал на заявление российского лидера о якобы успешном тестировании ракеты "Буревестник", которая работает на ядерной установке.

Об этом сообщает CNN.

Комментируя ситуацию, Трамп отметил, что Соединенные Штаты имеют собственный мощный ядерный арсенал, который находится в боевой готовности.

"Они знают, что наша лучшая атомная подводная лодка у их берегов. Ей не нужно лететь 8000 миль. И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры", — заявил он.

Американский президент подчеркнул, что вместо демонстрации силы Путину стоит сосредоточиться на прекращении боевых действий.

"Я считаю, что Путину не стоит об этом говорить. Ему следует закончить войну. Война, которая должна была длиться неделю, скоро будет идти четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты", — подчеркнул Трамп.

Напомним, также Дональд Трамп назвал условия для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее в СНБО прокомментировали, способна ли Россия применить ядерное оружие. А в августе сообщалось, что Россия проводит ряд подготовительных работ для испытания ядерного оружия.