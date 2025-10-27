Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп призвал Путина остановить войну и прекратить ядерные угрозы

Трамп призвал Путина остановить войну и прекратить ядерные угрозы

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 09:31
обновлено: 09:55
Трамп раскритиковал испытания российской ракеты Буревестник
Президент США Дональд Трамп. Фото: Mohd Rasfan/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить войну против Украины вместо того, чтобы хвастаться новыми ядерными испытаниями. Так он отреагировал на заявление российского лидера о якобы успешном тестировании ракеты "Буревестник", которая работает на ядерной установке.

Об этом сообщает CNN.

Реклама
Читайте также:

Трамп упрекнул Путина за его постоянные угрозы ядерным оружием

Комментируя ситуацию, Трамп отметил, что Соединенные Штаты имеют собственный мощный ядерный арсенал, который находится в боевой готовности.

"Они знают, что наша лучшая атомная подводная лодка у их берегов. Ей не нужно лететь 8000 миль. И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры", — заявил он.

Американский президент подчеркнул, что вместо демонстрации силы Путину стоит сосредоточиться на прекращении боевых действий.

"Я считаю, что Путину не стоит об этом говорить. Ему следует закончить войну. Война, которая должна была длиться неделю, скоро будет идти четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты", — подчеркнул Трамп.

Напомним, также Дональд Трамп назвал условия для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее в СНБО прокомментировали, способна ли Россия применить ядерное оружие. А в августе сообщалось, что Россия проводит ряд подготовительных работ для испытания ядерного оружия.

США владимир путин Дональд Трамп ядерное оружие Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации