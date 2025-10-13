Ядерное оружие РФ — Кремль бросает пустые угрозы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россия лишь способна угрожать ядерным оружием, а не использовать его на деле. Сейчас важно информационно обойти подобные запугивания.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram 13 октября.

Реклама

Читайте также:

Россия только угрожает ядерным оружием

Коваленко заявил, что все, на что способна Россия — угрожать ядерным оружием. По его словам, сейчас главное информационно игнорировать эти запугивания, потому что в реальности РФ не применяет ядерное оружие, поскольку против этого все ключевые геополитические страны мира. В частности, Китай, который не позволит этого сделать.

"Россияне любят говорить, что США же бомбили ядеркой Японию в 1945 году. Но они забывают обстоятельства — в то время ядерное оружие имела единственная страна в мире — США. И, конечно, тогда оно не было оружием стратегического сдерживания. Это уже потом появились другие ядерные державы и это стало паритетом в биполярном мире", — подчеркнул руководитель ЦПД.

Он сказал, что сейчас Россия может только говорить о ядерном ответе на поставку Украине ракет Tomahawk, но это лишь разговоры.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, недавно Трамп сделал громкое заявление о биологическом и ядерном оружии. Он призвал страны прекратить разработку.

В то же время Франция планирует построить новый "ядерный" авианосец. Строительство начнется в 2031 году.