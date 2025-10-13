Відео
Головна Новини дня Пусті залякування — заява РНБО про погрози РФ ядерною зброєю

Пусті залякування — заява РНБО про погрози РФ ядерною зброєю

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:26
Ядерна зброя РФ — Кремль кидає пусті погрози
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Росія лише здатна погрожувати ядерною зброєю, а не використати її реально. Зараз важливо інформаційно обійти подібні залякування.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram 13 жовтня. 

Читайте також:

Росія лише погрожує ядерною зброєю

Коваленко заявив, що все, на що здатна Росія — погрожувати ядерною зброєю. За його словами, зараз головне інформаційно ігнорувати ці залякування, бо в реальності РФ не застосовує ядерну зброю, оскільки проти цього всі ключові геополітичні країни світу. Зокрема, Китай, який не дозволить цього зробити. 

"Росіяни люблять говорити, що США ж бомбили ядеркою Японію в 1945 році. Але вони забувають обставини — на той час ядерну зброю мала єдина країна у світі — США. І, звісно, тоді вона не була зброєю стратегічного стримування. Це вже потім зʼявилися інші ядерні держави, і це стало паритетом у біполярному світі", — наголосив керівник ЦПД.

Він сказав, що зараз Росія може лише говорити про ядерну відповідь на постачання Україні ракет Tomahawk, але це лише балачки. 

Погрози РФ ядерною зброєю
Скриншот допису Андрія Коваленка

Нагадаємо, нещодавно Трамп зробив гучну заяву про біологічну та ядерну зброю. Він закликав країни припинити розробку.

Водночас Франція планує збудувати новий "ядерний" авіаносець. Будівництво розпочнеться у 2031 році. 

ядерна зброя війна в Україні РНБО Росія погрози
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
