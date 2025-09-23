США планують припинити розробку біологічної та ядерної зброї

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп закликав країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї. Він заявив, що США планують це зробити.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

"Біологічна — жахлива, а ядерна — ще гірша, і ми включаємо ядерну. Ми хочемо припинити розробку ядерної зброї.. Якщо колись використаємо, світ буквально може прийти до кінця. Не буде ООН, про яку можна говорити. Не буде нічого", – заявив він.

