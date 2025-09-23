Відео
Головна Новини дня Трамп зробив гучну заяву про біологічну та ядерну зброю

Трамп зробив гучну заяву про біологічну та ядерну зброю

Ua
Дата публікації: 23 вересня 2025 17:56
США планують припинити розробку біологічної та ядерної зброї
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп закликав країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї. Він заявив, що США планують це зробити.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

"Біологічна — жахлива, а ядерна — ще гірша, і ми включаємо ядерну. Ми хочемо припинити розробку ядерної зброї.. Якщо колись використаємо, світ буквально може прийти до кінця. Не буде ООН, про яку можна говорити. Не буде нічого", – заявив він.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
