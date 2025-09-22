ДСНО - яка реакція США на ядерні пропозиції РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Найближчим часом президент США Дональд Трамп висловить свою позицію щодо заяв Кремля про ядерну зброю. Вони стосуються пропозиції російського лідера Володимира Путіна продовжити дію Договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Про це повідомляє прессекретарь Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу у понеділок, 22 вересня.

Реакція США на ядерні пропозиції РФ

Лівітт повідомила, що Дональд Трамп поінформований про ініціативу Володимира Путіна продовжити ДСНО ще на один рік.

"Я дам йому можливість прокоментувати це пізніше. Це звучить непогано, але він хоче сам висловитися з цього приводу, і я дам йому таку можливість", — додала вона.

Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати та Росія вели перемовини щодо скорочення ядерних арсеналів.

Крім того, стало відомо, що Китай відмовився від переговорів із США і РФ щодо ядерної зброї.