Главная Новости дня У Трампа пригрозили реакцией на слова Путина о "ядерке"

У Трампа пригрозили реакцией на слова Путина о "ядерке"

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 22:30
ДСНВ - какая реакция США на ядерные предложения РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ближайшее время президент США Дональд Трамп выскажет свою позицию относительно заявлений Кремля о ядерном оружии. Они касаются предложения российского лидера Владимира Путина продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Реакция США на ядерные предложения РФ

Ливитт сообщила, что Дональд Трамп проинформирован об инициативе Владимира Путина продлить ДСНВ еще на один год.

"Я дам ему возможность прокомментировать это позже. Это звучит неплохо, но он хочет сам высказаться по этому поводу, и я дам ему такую возможность", — добавила она.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты и Россия вели переговоры по сокращению ядерных арсеналов.

Кроме того, стало известно, что Китай отказался от переговоров с США и РФ по ядерному оружию.

США Дональд Трамп ядерное оружие ядерная опасность Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
