Главная Новости дня Трамп сделал громкое заявление о биологическом и ядерном оружии

Трамп сделал громкое заявление о биологическом и ядерном оружии

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 17:56
США планируют прекратить разработку биологического и ядерного оружия
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал страны прекратить разработку биологического и ядерного оружия. Он заявил, что США планируют это сделать.

Об этом Дональд Трамп сказал во время своего выступления на полях Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября.

США планируют прекратить разработку ядерного оружия

"Биологическое — ужасно, а ядерное — еще хуже, и мы включаем ядерное. Мы хотим прекратить разработку ядерного оружия. Если когда-то используем, мир буквально может прийти к концу. Не будет ООН, о которой можно говорить. Не будет ничего", — заявил он.

Напомним, во время речи Трамп также заявил, что страны НАТО стали сейчас гораздо сильнее, чем были когда-либо, и объяснил почему.

Кроме того, президент США назвал страны, которые финансово поддерживают РФ в войне против Украины.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
