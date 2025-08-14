Россия готовится к испытанию "Буревестника" перед переговорами с Трампом

РФ готовится к испытанию ядерной ракеты — детали
Россия, вероятно, готовится к очередному испытанию крылатой ракеты с ядерным зарядом "Буревестник", несмотря на запланированные переговоры президента Владимира Путина с Дональдом Трампом по Украине. Спутниковые снимки демонстрируют резкий рост военной активности на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля.
Об этом сообщает Reuters.
Спутниковые доказательства подготовки
Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из исследовательской организации CNA проанализировали серию коммерческих снимков компании Planet Labs, сделанных в течение последних недель. Они обнаружили на полигоне Панково значительное увеличение личного состава, техники, кораблей и самолетов, связанных с предыдущими тестами "Буревестника".
"Мы видим всю активность на полигоне, а именно огромное количество припасов, поступающих для поддержки операций, и передвижения в месте, откуда фактически запускают ракету", — отметил Льюис.
Западный источник в сфере безопасности, который пожелал остаться анонимным, подтвердил, что Россия готовится к испытанию этой ракеты. Льюис не исключает, что запуск может состояться уже на этой неделе, потенциально затмив саммит Трампа и Путина на Аляске.
"Иногда можно ускорить график по политическим причинам", — прокомментировал бывший исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Том Кантримен.
Характеристики "Буревестника" и сомнения экспертов
Путин ранее заявлял, что "Буревестник" — оружие, непобедимое для современных и будущих систем ПРО, с почти неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета. Льюис, Эвелет и другие эксперты считают, что разработка этой ракеты стала для Кремля еще более важной после объявления США о проекте противоракетного щита "Золотой купол".
В то же время многие специалисты сомневаются, что ракета сможет обойти оборонительные системы или предоставить Москве новые преимущества, а также обращают внимание на риск радиационного загрязнения траектории полета.
