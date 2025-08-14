Росія готується до випробування "Буревісника" перед переговорами з Трампом

Запуск ракети. Фото: The Guardian

Росія, ймовірно, готується до чергового випробування крилатої ракети з ядерним зарядом "Буревісник", попри заплановані переговори президента Володимира Путіна з Дональдом Трампом щодо України. Супутникові знімки демонструють різке зростання військової активності на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля.

Супутникові докази підготовки

Джеффрі Льюїс із Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет із дослідницької організації CNA проаналізували серію комерційних знімків компанії Planet Labs, зроблених упродовж останніх тижнів. Вони виявили на полігоні Панково значне збільшення особового складу, техніки, кораблів та літаків, пов’язаних із попередніми тестами "Буревісника".

"Ми бачимо всю активність на полігоні, а саме величезну кількість припасів, що надходять для підтримки операцій, та пересування в місці, звідки фактично запускають ракету", — зазначив Льюїс.

Західне джерело у сфері безпеки, яке побажало залишитися анонімним, підтвердило, що Росія готується до випробування цієї ракети. Льюїс не виключає, що запуск може відбутися вже цього тижня, потенційно затьмаривши саміт Трампа і Путіна на Алясці.

"Іноді можна пришвидшити графік з політичних причин", — прокоментував колишній виконувач обов’язків заступника держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Том Кантрімен.

Характеристики "Буревісника" та сумніви експертів

Путін раніше заявляв, що "Буревісник" — зброя, непереможна для сучасних і майбутніх систем ПРО, із майже необмеженою дальністю та непередбачуваною траєкторією польоту. Льюїс, Евелет та інші експерти вважають, що розробка цієї ракети стала для Кремля ще важливішою після оголошення США про проєкт протиракетного щита "Золотий купол".

Водночас багато фахівців сумніваються, що ракета зможе обійти оборонні системи або надати Москві нові переваги, а також звертають увагу на ризик радіаційного забруднення траєкторії польоту.

